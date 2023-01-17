內地去年人口減少85萬人　近61年首次負增長　路透：長期下降開始

今日（17日）上午時，國新辦舉行新聞發布會，國家統計局發布2022年國民經濟運行數據。

當局公布，2022年年末內地人口14億1175萬人，比上年末減少85萬人，出現近61年來的首次人口負增長。



2022年內地全年出生人口956萬人，人口出生率為6.77‰。（資料圖片）

具體來看，2022年內地全年出生人口956萬人，人口出生率為6.77‰；死亡人口1,041萬人，人口死亡率為7.37‰；人口自然增長率為-0.60‰。

從性別構成看，男性人口7億2,206萬人，女性人口6億8,969萬人，總人口性別比為104.69（以女性為100）。

從年齡構成看，16-59歲的勞動年齡人口8億7,556萬人，佔內地人口的比重為62.0％；60歲及以上人口2億8,004萬人，佔內地人口的19.8％，其中65歲及以上人口2億978萬人，佔內地人口的14.9％。

從城鄉構成看，城鎮常住人口9億2,071萬人，比上年末增加646萬人；鄉村常住人口4億9,104萬人，減少731萬人；城鎮人口佔內地人口比重（城鎮化率）為65.22％，比上年末提高0.50個百分點。

路透社報道指，內地人口去年出現自1961年以來的首次下降，這一歷史性轉折有望代表著內地人口數量長期下降的開始，並見證印度成為全球人口最多的國家。