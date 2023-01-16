2022年中國或出現人口負增長　內地專家：比預測時間提早10年

1月17日早上10時，國家統計局將舉行國民經濟運行情況新聞發布會。按往年慣例，2022年全國人口數據將在此次發布會上公布。2022年1月17日，國家統計局在新聞發布會上發布了2021年全國人口數據，顯示直至2021年末，中國人口共14.13億人，自然增率為0.34%。

但近期，多位人口和經濟學家預測，2022年或最晚不超過2023年，中國人口將出現負增長。



據《界面新聞》報道，中國人民大學社會與人口學院教授宋健在中國人口學會主辦的「人口負增長及其應對策略」研討會上指出，由於出生率低迷，中國人口負增長到來的時間要比預期更早，人口總量達峰時間也不斷被提前，相應的人口峰值則不斷下調。

另據《第一財經》報道，中國社會科學院社會保障論壇上，中國社科院原副院長、學部委員蔡昉表示，中國人口規模已在2022年達到峰值，比預期早很多。這意味著2023年開始，中國將進入人口負增長的時代。

而中國人民大學人口與發展研究中心教授陳衛則將這一時間提早到2022年，他利用2020年人口普查數據對未來80年中國人口增長和老齡化趨勢進行預測，結果發現2021年中國人口達到峰值，2022年起開始進入負增長階段，並呈現階段性加速趨勢。

陳衛認為，婚姻家庭觀念、新冠疫情等原因導致中國生育率加速下降，負增長時代到來時間比以往預測提前5至10年，人口峰值也比過去預測結果低1000萬到4000萬。

中國非首次進入人口負增長 此次解決難度更大

歷史上中國出現過多次人口負增長時期。譬如1983年，江蘇太倉人口自然增長率為-2.75%，上海在1991年也首次出現過負增長情況。進入21世紀，江浙、東北等地區皆出現過此類情況。

宋健表示，當前遭遇的是生育主導型負增長，解決難度比歷史上的更大。社會發展、婚姻家庭觀念、政策等各種因素都是影響生育率的重要原因。在市場化的改革中，養老撫幼的重壓全由家庭自行承擔，加上年輕人工作壓力，這種現時造成了「恐婚」、「恐育」的心理。

明日（17日）上午10時，《香港01》將直播2022年國民經濟運行情況新聞發布會，2022年中國總人口是否出現負增長將會揭曉。