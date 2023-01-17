海南廳官楊思濤受賄3.38億　二審判決出爐：維持死刑緩期執行

2019年11月18日，海南廳官楊思濤被控受賄3.38億元人民幣，法院對其立案審查。近日，案件二審結束，海南省高級人民法院對楊思濤作出最後裁定，核准對其的死緩判決。



楊思濤曾任海南省農墾投資控股集團有限公司黨委書記、董事長，海南省農墾總局局長，以及澄邁縣委書記。

經法院審理查明，楊思濤在任職期間，通過職務便利，為他人在土地徵收、出讓和變性，房地產項目規劃報建、容積率調整，政府工程項目承攬，財政專項資金扶持等方面謀取利益，收受賄賂共計33827.73餘萬元。另濫用職權，違規制定項目建設、違規返還土地出讓金造成國有資產損失814.351萬元。其主動檢舉揭發他人違法犯罪線索，具有立功表現。

2021年6月15日，海南省一中院對楊思濤案進行一審，以受賄罪判其死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以濫用職權罪判處有期徒刑七年。數罪併罰，決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。一審宣判後，楊思濤不服，提出上訴。

近日，海南高院二審該案，駁回楊思濤上訴，維持原判核准對其的死刑緩刑判決。