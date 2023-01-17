反封控示威｜北京26歲女拍片稱將被拘：同伴陸續被捕　請各界救助

16日（周一），一段影片在Twitter及YouTube廣為流傳。在影片裏，一名自稱是中國人民大學碩士畢業，現任北京大學出版社編輯的26歲女子曹芷馨表示，她去年11月27日與幾個朋友在北京亮馬河畔參與反封控示威，其後各人陸續遭刑事拘留，於是預先拍下影片，以呼籲各界救助他們。



流傳影片截圖（點圖放大）：

根據影片，曹芷馨表示，在去年11月27日，她和幾個朋友帶著蠟燭、鮮花、白紙等，到北京亮馬河畔為烏魯木齊火災的亡者哀悼。

曹芷馨稱，在11月29日凌晨，警察陸續以傳喚的名義帶走了各人，各人被官方傳喚24小時後又被釋放。在12月18日開始，警察陸續以刑事拘捕的名義將各人帶走，且他們在拘捕令上被要求簽名時，罪名欄卻是空白，各人連關押在何處都不知道。

曹芷馨在影片中稱，她預感即將被拘捕，於是錄下了這段影片，委託朋友在她失蹤後把影片公諸於眾。

影片開始時的文字介紹則稱，曹芷馨是和五個朋友到北京亮馬河畔參與反封控示威。在12月24日，曹芷馨被帶走。

影片末尾又寫道，「抓捕持續。目前已確認身份的失聯者有13人」，並羅列出了他們的身分，其中有作家、出版社編輯、導演、藝術家等，皆於2022年12月或2023年1月失聯。

網絡資料顯示，曹芷馨為北京大學出版社出版的中文版《全球通史》的編校團隊成員，曾出席該書的宣傳活動，網上也有曹芷馨講解該書內容的影片。

在去年11月27日晚上，北京有近千名民眾聚集在朝陽區的亮馬河畔，悼念烏魯木齊火災及內地近3年來因過當防疫的罹難者，並手持白紙表達抗議，高喊「不要核酸要自由」、「解封」、「人權」、「要自由」、「要民主」、「拆除網絡防火牆」等口號。