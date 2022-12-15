中國駐法大使談反封控示威：有的中國人被外部勢力收買

2022年12月7日，盧沙野大使應邀出席法國外交記者協會晚餐交流會。席間，盧沙野就中國疫情防控、台灣問題、中法和中歐關係、「一帶一路」倡議、烏克蘭危機、美歐關係、美元霸權等問題回答提問。



盧沙野被稱為是「外交戰狼」代表人物，他曾公開回應稱很榮幸得到「戰狼」稱號，稱要「擋住攻擊中國的『瘋狗』的路」。2022年8月他在接受法國電視台專訪時還曾表示，統一後要對台灣民眾進行「再教育」。



答問實錄如下：《本文為交流會問答第一部分》



中國駐法大使盧沙野。（資料圖片）

問：大使先生，我們注意到最近在中國出現了反對防疫政策的街頭遊行，請您介紹一下真實情況。

答：疫情在中國爆發之初，我們發現這是一種全新的病毒。中國政府立即通報世衛組織，並隨即採取很多措施來防控疫情。2020年1月23日，即報告新冠病毒不足一個月，中國政府就決定對武漢這座擁有1100多萬人口的城市進行封禁管理，來切斷病毒傳染鏈。中國也暫停了往返外國的航班。得益於這些嚴格防控措施，幸運的是，兩個多月之後，準確的說是到當年4月份，中國就已成功控制了疫情。

在4月中旬，中國已經徹底清除了疫情，本土已無新增病例。但同時包括歐洲和美國在內的世界其他地區疫情暴發，中國需要防止境外病毒輸入。但我們不可能與世界完全隔離，中國與其他國家還有接觸和航班聯繫。這也是我們實行「動態清零」政策的原因。一旦有確診病例或輸入病例，我們發現一起、撲滅一起。2020年，這一政策執行起來相對容易，因為早期變異病毒的傳染性不像現在這麼強，很容易發現、追踪和消滅。2021年的情況也基本如此。

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所以在這兩年裡，中國的老百姓是完全自由的，可以自由流動，外出旅遊，自由地出入商店和餐館。但在國外卻是另一番景象，包括法國在內的很多歐美國家都進行了封禁，餐館也無法完全開放。我注意到中國使館附近一家餐館關了將近一年。在這兩年裡，當中國老百姓享受自由時，國外的世界卻處於封禁之中。

在近三年的時間裡，得益於「動態清零」政策，不統計港澳台地區數據，中國大陸僅報告了大約5235例新冠死亡病例和40萬確診病例。台灣地區報告了840萬確診病例和1.4萬例死亡病例，美國則報告了超過100萬死亡病例，而中國的人口是美國的4.5倍。

中國不可能與世界完全隔離，是實行「動態清零」政策的原因。（新華社）

問：近期在中國發生的遊行示威中，我們聽到有人喊出一些非常敏感的政治性口號，這在今天的中國是不可想像的。為什麼中國人會喊出這種口號？您如何解釋？

答：我知道你們只對政治口號感興趣。

問：這很重要。

答：這個問題我馬上會談到。憑藉「動態清零」政策，中國政府挽救了超過400萬中國人的生命。否則，中國新冠死亡人數將達400-500萬，感染病例數將達數億。現在中國之所以要調整「動態清零」政策，是因為Omicron變異毒株的傳染性雖然很強，但致命性卻大大降低。因此中國政府於11月11日出台了進一步優化防控工作的二十條措施，來放寬「動態清零」政策。

遺憾的是，中國地方政府並未完全理解中央政府的意圖，地方政府在看到新冠感染數字迅速攀升後感到手足無措，又回到依靠老辦法來控制疫情的老路上來，這就讓老百姓感到不滿。各地的老百姓質問，中央政府是要放鬆疫情管控，為什麼你們還要加碼？這是導致街頭遊行的真正原因。

中國老百姓有表達不滿和抱怨的權力，這很正常。政府可以通過這些遊行了解到老百姓的願望和訴求。我們始終堅持人民至上，堅持「人民有所呼，政府有所應」。但這一次，外部勢力很快抓住機會進行政治化操弄。我們可以從中清楚地嗅到近些年在發展中國家頻繁發生的顏色革命的味道。我所說的都是有依據的，有的中國人被外部勢力收買。

問：被誰收買？

答：外部人士。

問：確切地說是誰？

答：我不能挑明。就是外部反華勢力。在中國的社交媒體上有人進行了分析，他們甚至指出哪些人被操縱了，因為這些人在社交媒體上蠱惑煽動。比方說「白紙遊行」，雖然是白色，但也是顏色革命。因為白色也是一種顏色。

香港40名市民11月28日晚上響應號召到中環戲院里參加燭光悼念集會，部份人拿起白紙，一同悼念新疆烏魯木齊大火的死難者。（梁鵬威攝）

問：人們舉著白紙遊行，是因為他們被境外反華勢力收買了？您是這個意思嗎？

答：這是肯定的。否則一場普普通通的遊行不可能有如此嚴重的意味。我注意到法國媒體都進行了誇大報導，說這是1989年以來規模最大的遊行。事實上這與1989年的政治風波毫無關係，是有人故意把兩者聯繫起來，你們可以看到他們的企圖。

正如我剛才所說，中國政府始終把人民放在心中最高位置，人民一旦有期待和訴求，中國政府很快會作出回應。這就是中央政府為什麼要求地方政府準確貫徹落實20條措施的原因。今天，中國國家衛生健康委員會提出了10條針對性優化措施，這樣地方政府對更好落實此前的20條措施有了更多的信心，這也受到老百姓的普遍歡迎，遊行活動也隨之消失。

近期的遊行即便不是外部反華勢力策動和發起的，至少是受到他們的利用，這些反華勢力總試圖把遊行推向政治化。正如我在開場發言中所說的，任何國家都不是完美的，任何政府都有缺點。對我們而言，我們要做的就是改正缺點。而外部勢力則是要毀掉中國。兩者有本質區別。

「白紙運動」蔓延至香港，約40名市民11月28日晚上響應號召到中環戲院里參加燭光悼念集會，部份人拿起白紙，一同悼念新疆烏魯木齊大火的死難者。（梁鵬威攝）

問：您至少認為這些遊行最開始是自發的，而不是出於政治目的，因為一些地區的老百姓對疫情已經厭倦了。

答：的確。我認為最開始老百姓發起遊行是為了表達對地方政府未能完整準確落實中央政府所出台措施的不滿。但很快遊行就被外部勢力利用了。我覺得只有第一天是真正的遊行，第二天就有外部勢力插手了。

問：你談到了外部勢力，他們是國家還是組織？是誰在背後支持，目的是什麼？很難理解在中國這樣一個受到嚴密監控的國家，外部勢力如何能夠介入？

答：這些勢力將中國視為他們的敵人和主要戰略對手。你用了「監控」這個詞，這並不准確。我們是在自我防衛，因為一些外部勢力始終敵視我們。

問：他們是誰？

答：我不說具體是誰。是外部勢力，你們自己可以想像。

問：是西方人嗎，是與美國有關的勢力嗎？是國家？企業？還是來自外部的中國反對派？

答：有國家也有組織。中國的「反對派」並沒有那麼強大，尤其是在國外。

問：中國疫苗接種率是多少？中國有自己的信使RNA疫苗嗎？開始形成免疫屏障了麼？

答：我們有自己的信使RNA疫苗。巴厘島G20峰會前夕，首款中國RNA疫苗還獲得了印尼的認證。當然，中國信使RNA疫苗上市的時間比輝瑞和莫德納晚，沒有機會佔領國際市場。

中國駐法大使稱，自己在法國接種了輝瑞疫苗。（資料圖片）

問：它得到世衛組織認證了麼？

答：這個我不清楚。疫情暴發以來，中國在5條技術路線上積極推進30多款疫苗研發。我們有滅活疫苗、信使RNA疫苗、腺病毒載體疫苗、重組蛋白疫苗和減毒流感病毒載體疫苗，甚至還有吸入式疫苗。兩款滅活疫苗從一開始就得到了世衛組織認證，但歐洲並不接受。既然現在中國也有了自己的信使RNA疫苗，就不需要西方疫苗了。

關於中國疫苗接種率，在18至60歲成年人群中，接種兩劑或三劑疫苗的比例超過了90%，61至79歲人群接種率約為83%，80歲以上人群相對較低，只有65%。

問：這是否因為中國先為年輕人接種？其他國家，特別是西方國家則選擇首先為老年人接種。這是為了確保年輕人可以工作嗎？

答：中國新冠疫苗研發的速度非常快。通常研發一種疫苗至少要10年，但這次只用了不到一年。鑑於疫苗的安全性沒有充分保證，中國政府認為先給青壯年接種更安全。對老年人則非常謹慎。此外，年輕人還要工作，先給他們接種也是為了更好復工復產。與中國不同，大多數西方國家先為老年人接種，但兩種方法都利弊兼有。

新冠疫苗：莫德納和輝瑞的疫苗都是使用信使核糖核酸（mRNA）技術。（AP）

問：有中國人抵觸接種疫苗麼？

答：有，特別是老年人。

問：您接種的是什麼疫苗？

答：我在法國接種了輝瑞疫苗。我的很多同事接種了中國滅活疫苗和輝瑞兩種疫苗。

問：第一個問題，新冠病毒溯源調查是否有新的進展？第二個問題，您剛才指出中國一些地方政府在防疫中有問題。這是一種很方便的託辭。照您的說法，地方政府同外部勢力存在某種默契。他們是想挑戰中央政府的權威嗎？還是說地方政府和中央政府之間有分歧？

答：第二個問題更簡單，我先回答。不存在什麼「挑戰」，而是一些地方政府沒有正確理解中央政策。他們有些思維定勢，沒能及時準確領會「20條措施」的精神要義。

2019年10月，軍運會在湖北武漢舉行。（新華社）

問：是他們沒領會，還是他們害怕放寬而層層加碼？

答：也有這方面的因素。一些地方政府不確定自己是否真正理解了中央政策。以前的政策導向是嚴格防控，這次中央要求放寬，他們沒能第一時間準確理解。

關於第一個問題，事實上中方已經反復作出闡釋。中國曾先後兩次邀請世衛組織專家來華開展病毒溯源研究。特別是第二次，在一個多月的時間裡，世衛組織專家去了所有想去的地方，見了所有想見的人，看了所有想看的材料。專家組組長表示他們對此次溯源考察非常滿意。考察的結論是，病毒「極不可能」從中國實驗室洩漏。但美國人並不滿意，仍在製造謠言和假新聞，稱病毒是從中國實驗室洩漏的，要求世衛組織繼續對中國進行所謂「調查」。但事實上，美國和歐洲早在2019年年中就已經出現了新冠病例。2020年初，專家對美國和歐洲2019年年中和秋天的一些病例進行了回溯性研究，發現其實是新冠肺炎。

問：10月份在武漢還舉行了軍運會。

答：事實上，早在7月，美國軍方德特里克堡生物實驗室曾發生事故，隨即被關閉，很快該地區就出現了肺炎病例。當時人們還不知道這種肺炎是什麼病，後來美國疾控中心負責人在2020年3月份在議會承認這就是新冠病例。武漢在10月份舉辦了軍運會，美國派出了一個龐大代表團。我們知道，美國軍隊是世界上最強大的，但你知道在那次軍運會上美國代表團的成績是多少嗎？

問：不知道。墊底嗎？

答：一塊金牌都沒有。在獎牌榜上，美國都排到30名開外了。這太奇怪了。

問：當時他們的運動員都生病了嗎？

答：有5名美國軍人運動員病了，由美國專機接回國。當時是10月份，兩個月後，武漢就發現了病例。我們知道，新冠病毒潛伏期至少兩周。我們總不能說因為當時武漢已經出現了病毒，從而導緻美國在軍運會上沒取得好名次吧。難不成美國軍人一到武漢就被感染了？

問：這麼說是美國人把病毒帶到了中國？

答：你可以自行思考，然後得出結論，我只提供事實。