世界經濟論壇｜劉鶴：中國絕不搞計劃經濟　房地產是支柱產業

當地時間1月17日上午，在主題為「在分裂的世界中加強合作」的瑞士達沃斯論壇上，國務院副總理劉鶴發表講話，他表示「有人說『中國要搞計劃經濟』，是根本不可能的。」



劉鶴在講話中回顧過去十年，中國GDP從54萬億元增加到121萬億元，人均預期壽命從74.8歲提高到78.2歲，對世界經濟增長的貢獻率達到36%左右。能夠取得這樣的成績在於，中國堅持以經濟發展為中心；堅持社會主義市場經濟改革，充分發揮市場和政府的作用。

他補充道，「有的人說中國要搞計劃經濟，這是絕對不可能的」。另外，對外開放是中國的基本國策，推動中國經濟進步的重要動力，中國的大門會愈開愈大。中國會繼續保護產權、知識產權，營造法治化、國際化的營商環境。將繼續堅持創新驅動發展，重視金融、科技、產業的三角循環。

房地產是國民經濟支柱產業

劉鶴：房地產是中國最重要的支柱產業。（視覺中國）

劉鶴還表示，房地產是中國國民經濟的支柱產業，但從2021年下半年開始，中國房地產市場出現價格和銷售急劇下降現象。房地產企業普遍出現了流動性差，資產負債表惡化，個別頭部企業面臨着重大的風險。若處理不當，容易引發系統性風險。

中國從「保交樓」入手，通過保護契約和產權，避免市場恐慌；為房企「輸血」提供貸款、擔保；放鬆在房地產市場過熱期間採取的一些管制的決策，從而有效的擴大需求，使房地產公司具備造血的功能。

劉鶴強調，通過這些努力，可以看到近來中國市場在房地產方面已出現明顯變化。從未來來看，中國仍處於城市化較快的發展階段，巨大的需求潛力將為房地產行業健康發展提供有力的支撐。