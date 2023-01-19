西藏公路隧道口雪崩　失聯者家屬：丈夫正驅車往機場計劃回家過年

西藏林芝市米林縣派鎮至墨脫公路多雄拉隧道出口，周二（17日）晚發生雪崩，已造成8人遇難。

多名當地居民稱，事故路段附近曾多次發生雪崩。有失聯者家屬稱，丈夫計劃回家過年，但在前往機場的路上失聯。



《新華社》消息，周二晚上7時50分許，林芝市墨脫縣公安局接報，米林縣派鎮至墨脫公路多雄拉隧道出口（墨脫方向）發生雪崩，致人員和車輛被困。

1月17日，西藏林芝市一處公路隧道出口處發生雪崩，已造成8人遇難。（央視新聞）

《紅星新聞》報道，李女士（化名）的丈夫在事故中失聯。她表示，周二下午約2時許曾與丈夫通話，但當晚8時後再也沒能聯繫上對方。

李女士稱，夫妻二人都是重慶人，丈夫去年8月份前往林芝工作，此行原本是打算前往林芝機場，搭飛機回家過年，同行的一共有4人，但目前都處於失聯狀態。

李女士表示，丈夫曾稱導航顯示車程約5、6個小時，雪大路滑。事發後，她曾試圖聯絡車上另一名朋友，起初對方是關機，後來電話無法接通。她計劃今早（19日）啟程趕赴林芝等待丈夫的消息。

米林縣派鎮至墨脫公路多雄拉隧道出口（墨脫方向）發生雪崩。圖為多雄拉隧道入口處。（影片截圖）

來自山東的王先生（化名）稱，其叔叔在事故中失聯。叔叔大約在一周前從臨沂出發，獨自開車前往西藏旅遊；周二晚上7時20分，叔叔的車發出報警訊號，之後再也無法與叔叔取得聯繫，定位顯示車輛的位置在事故地點。

周二上午10時，西藏林芝市氣象局曾發布道路結冰黃色預警信號，由於前一晚林芝高海拔山區有中等強度的降雪，預計周二上午11時起，派墨公路派鎮至多雄拉段等多條路段降水持續，道路積雪、結冰現象將加重。

林芝市地質災害防治應急指揮部已發布《關於啟動「1·17」雪崩災害Ⅲ級應急響應的通知》，決定從2023年1月18日晚9時起，啟動林芝市派墨公路沿線（墨脫縣背崩鄉阿尼橋至米林縣派鎮路段）自然災害Ⅲ級應急響應。