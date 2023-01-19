西藏雪崩｜村民：朋友被壓車下遇難　現場積雪及腰多車被雪掀翻

1月17日，西藏林芝市米林縣派鎮至墨脫公路多雄拉隧道出口發生雪崩，已造成8人遇難。

1月19日，林芝市應急管理局回應稱，超過1000人參與救援，正採取分區域挖掘的方式搜救，目前已打通3個拐。



米林縣派鎮至墨脫公路多雄拉隧道出口（墨脫方向）發生雪崩。圖為多雄拉隧道入口處。（影片截圖）

林芝市應急管理局工作人員介紹，目前已投入約30台大型救援機械，正採取分區域挖掘的方式救援，「主要的路面，現在我知道的有3個拐已經打通了。我們這是分批挖掘的，總共9個拐，現在我們這邊已經推進到4個拐左右了，救援力量也充足」。

《紅星新聞》報道，曾參與現場救援的當地村民洛桑頓珠稱，其朋友到墨脫一工地上打工，晚上回程經過多雄拉隧道時遇上雪崩被困，「車被雪埋住，挖不出來」。當晚，救援人員尋回其朋友，但已不幸遇難，「雪頂着車子，車翻了幾個，人直接被壓在車下」。

洛桑頓珠稱，雪崩後現場情況十分複雜，路況極差，隧道口部分路段已被掩埋，積雪及腰「雪大，人根本沒辦法站着走進去，抬這個腳另一個腳就陷進去……已經看不到原本的公路了」。現場有多輛汽車被雪沖翻，四輪朝天。

事發當晚，洛桑頓珠和當地民兵隊帶同裝備參與救援，期間在離隧道出口約一兩百米的地方發現兩人，其中一人半身在車外，「車門都變形了，雪直接進到了車裏」。

他又在隧道遇見一名從車內逃出的女子，對方傷勢不嚴重，但疑因長時間躺在積雪深處而失溫，「差不多被凍『硬』了，我們就一起給她搓手，一直搓，搓熱了，還給她喝了一瓶紅牛，後面來了消防把她救走了」。

出事的隧道是派墨公路上穿越多雄拉山的隧道，多雄拉山口則位於喜馬拉雅山脈北段主脊，海拔約4200米，終年積雪不化。西藏日報報道，派墨公路起於米林縣派鎮，至松林口採用特長隧道穿越多雄拉山體後沿多雄河展線，經汗密、老虎嘴，止於墨脫縣解放大橋，全線長約66.9公里。

華能林芝水電工程籌建處負責人介紹，派墨公路於2014年8月29日開工建設，公路穿越雅魯藏布大峽谷，在原米林縣派鎮至墨脫縣背崩鄉的徒步線路上修建，沿線主要布置在無人區內，海拔落差2890多米。

前述負責人介紹，派墨公路分四段建設。其中，第一段為派鎮至多雄拉隧道出口段，長13.615公里。該段於2014年8月29日開工建設，2017年12月24日實現隧道出口繞洞貫通，2018年底完工。