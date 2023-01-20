價格僅Paxlovid十分之一　化濕敗毒顆粒與其療效相當甚至更強？

輝瑞新冠特效藥Paxlovid 早前因價格過高未納入國家醫保目錄。

上海中醫藥大學附屬曙光醫院肝病科主任醫師高月求指出，化濕敗毒顆粒與Paxlovid治療新冠療效相當，「甚至比它還強一點兒」，但只需280元（人民幣，下同），比Paxlovid的價格低近10倍。



《人民日報》健康客戶端報道，高月求介紹，研究團隊以化濕敗毒顆粒與Paxlovid做對照研究，結果發現化濕敗毒顆粒組治療第2天、第3天、第5天核酸轉陰率均高於Paxlovid，第5天結果有統計顯著性差異的趨勢。

高月求稱，這意味着化濕敗毒顆粒與Paxlovid療效相當，甚至比後者更強，且從衛生經濟學角度考慮，化濕敗毒顆粒組治療費用單療程價格280元，明顯低於單療程價格2380元的Paxlovid。

他介紹，《化濕敗毒顆粒與Paxlovid治療新冠合併高危險因素的有效性及安全性的隨機對照研究》是在2022年4月18日至6月18日，上海保衛戰期間開展。研究以年齡均大於65歲，BMI （身體質量指數，Body Mass Index）大於35，並且合併有高血壓、糖尿病、肝病、腎病或腫瘤等，容易進展到重症的患者做臨床觀察。

除了單項治療對照，研究團隊還同步進行化濕敗毒顆粒與Paxlovid聯合治療的臨床觀察。據介紹，患者服用Paxlovid 後口乾口苦，但結果顯示兩款藥物聯合治療下，Paxlovid的副作用明顯減少，可明顯緩解口乾口苦、失眠等症狀。

2022年5月20日，在上海新國際博覽中心方艙醫院出院口，醫務人員給患者送化濕敗毒顆粒。（人民日報健康客戶端）

高月求提醒，患者單純用化濕敗毒顆粒就可，不必同時服用Paxlovid。除了新冠病毒感染，化濕敗毒顆粒亦可針對甲型流感等其他病毒感染性呼吸疾病。

化濕敗毒方是中國工程院院士、中國中醫科學院院長黃璐琦率領第一支國家中醫醫療隊馳援武漢金銀潭醫院開展疫情防控救治期間，在國家臨床診療方案基礎上，通過與專家共同研討，優化獲得的療效確切的方藥。

2020年3月18日，化濕敗毒顆粒獲批中國首個臨床試驗批件；2021年3月2日，中國國家藥品監督管理局通過特別審批程序應急批准上市。目前，化濕敗毒顆粒已納入國家醫保目錄。