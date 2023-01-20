內地2月6日起　試點恢復中國公民出境團隊旅遊業務

文化和旅遊部辦公廳周五（20日）發布關於試點恢復旅行社經營中國公民赴有關國家出境團隊旅遊業務的通知，指2月6日起，試點恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營中國公民赴有關國家出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。旅行社及在線旅遊企業即日起可開展產品發布、宣傳推廣等準備工作。



根據通知，具體國家名單包括泰國、印度尼西亞、柬埔寨、馬爾代夫、斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞、新加坡、老撾、阿聯酋、埃及、肯雅、南非、俄羅斯、瑞士、匈牙利、新西蘭、斐濟、古巴、阿根廷。通知要求各地充分認識此對促進旅遊業恢復發展的重要意義。按照屬地管理原則，強化責任意識，壓實企業主體責任，穩妥有序組織實施，切實維護遊客安全與合法權益。

通知又要求各地認真落實「乙類乙管」總體方案要求，指導旅行社嚴格遵守中國與目的地國家防疫要求，提醒遊客出行前做好自我監測，確認自身健康狀況，行程中注意自身安全和防護，遵守防疫規定，回國後根據屬地政策落實好各項防疫要求；要指導旅行社嚴格落實團隊旅遊管理各項製度和規範，依法與遊客簽訂旅遊合同，明確各方權責，及時妥善處理涉旅糾紛。旅行社要選擇具有相應資質的境外供應商、合作商，做好線路設計和產品對接，優化旅遊團組規模，提醒遊客增強安全意識，投保人身意外傷害等保險，倡導文明、綠色、健康旅遊新風尚。

通知並提到，各地要嚴格要求旅行社切實執行「一團一報」制度，及時在全國旅遊監管服務平台準確填報出境旅遊團隊信息。旅行社及在線旅遊企業不得違反時間安排或超出國家名單範圍開展出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。加強對旅行社及在線旅遊企業的監督檢查，依法查處「不合理低價遊」、安排旅遊者參觀或者參與違反中國法律、法規和社會公德的項目或者活動等違法違規經營行為，切實維護旅遊市場秩序。