北京市民搶辦港澳通行證等旅行證件　春節或迎報復性觀光人潮

國務院昨26日深夜宣布明年1月8日，取消入境核酸集中隔離，開放國門。許多內地民眾開始搶辦護照等旅行證件，希望在到來的春節假期出境旅行。相對於日韓等旅遊熱門地區，香港成為不少民眾的旅行首站。

據台灣《ETtoday》今日（27日）在北京報道，北京公安局出入境管理部門9時剛剛開門，就有民眾詢問辦理更新過期護照和港澳通行證。



北京市公安局出入境管理總隊、北京東城公安分局出入境接待大廳，辦理證件的民眾增多。較之前封控時，北京各入境單位幾乎門可羅雀。9時開門後，馬上有民眾來抽號碼牌，大部分是詢問如何補辦個人護照，申請出國旅遊等相關簽證，也有人關切如何補辦港澳通行證，幾乎都以旅行為目的。

有辦證市民稱，「疫情三年真的悶壞了，昨晚看到解封新聞很激動，終於可以出國，就近想帶家人去港澳旅遊，順便補辦過期的護照。」大陸民眾去港澳需要在北京公安處微信公眾號網上預約，辦理香港澳門通行證。目前只開放澳門旅遊，香港旅遊還沒有開放。

現場工作人員也一直提醒，「不要填香港選項，還沒開放旅遊！」不少北京市民詢問，「何時開放？」工作人員回應，「還沒收到通知。」

旅遊業已準備迎接「噴井式」觀光人潮

北京旅行社李某稱，目前內地只開放自由行，以個人名義辦理護照和簽證，還沒開放團體出國旅行。但同行已經準備迎接明年「噴井式」觀光人潮。「不少老顧客打來詢問國外旅遊，日本和東南亞詢問度最高，其次是歐美。即使開始群體免疫，大家心態上還是會緊張，主要考量去近一點地方，坐飛機風險沒這麼大。」

他估計近期或收到政府全面開放的「紅頭公文」，並透露各大航司在一周前已接到訊號。航空業者正在調整過年前後人力班表，幾乎全叫回來上班，預估內地往來國際航班將有大幅調整。估計明年春節肯定出現「報復性旅遊人潮」。