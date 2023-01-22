西雙版納酒店價格暴漲10倍　臨時退單致遊客除夕夜流落街頭

疫情防控放開後的首個春節，內地迎來假期旅遊出行旺季。

據同程旅行平台數據顯示，景區門票預訂量比去年同期上漲76%，酒店預訂量同比去年同期上漲19%，均達到疫情以來春節預訂數據的峰值。

隨著市場升溫，熱門旅行地酒店價格也水漲船高。《每日經濟新聞》報道，在雲南西雙版納經濟型酒店價格暴漲約10倍；還有民宿型酒店因太過火爆，臨時退單令遊客無處可去。



據近期攜程平台發布的《2023年春節旅遊市場預測報告》顯示，預訂2023年春節假期目的地為雲南的整體旅遊訂單量同比去年春節假期訂單量增長238%，訂單均價同比增長25%。2023年春節雲南旅遊訂單交易額及預計旅遊人次排名分別居全國第2位、第1位。

西雙版納傣族自治區是雲南最為熱門的旅遊目的地之一，酒店客房供不應求，部分酒店價格飆升約10倍~15倍。過去每晚僅需100至200元左右的漢庭酒店，在春節期間漲價超過10倍。除夕當日（21日），該酒店在攜程App的最低入住價格為2189元/晚。不僅漢庭酒店，西雙版納其他經濟型酒店價格都普遍上漲。

預訂西雙版納酒店卻遭臨時退單無法入住

因需求火爆，西雙版納部分不良商家超額出售房源，臨時拒客。有遊客文先生表示，一家人原打算在西雙版納過春節，一早預訂了當地一家別墅酒店客房。然而所有計劃因酒店臨時退單，被全盤打破。文先生稱，入住前幾日，預訂平台告知他酒店無法入住，已經幫其辦理退單。文先生抵達西雙版納後前往該酒店詢問，店家稱並未收到平台派單，目前酒店已無空房。

文先生表示，當地便宜的酒店都已爆滿，還剩下的酒店，都要幾千元一晚，甚至有更貴的「天價酒店」，已經遠遠超出了他們能承擔的經濟範圍。雖然酒店預訂平台願為文先生「退一賠三」進行補償，但仍舊無法解決他們一家當日無處可去的處境。「要是實在沒辦法，我們就只能去找救助站了。」

西雙版納酒店價格皆在千元以上，文先生預訂的別墅酒店在預訂平台全部房型都已售罄。（攜程）

預訂平台表示，由於今年春節旅遊業非常旺，民宿、客棧等此類酒店屬於私人經營，平台難以管控。若客人到店後因無房被拒絕入住，一般會安排相同價格的房間進行入住，保障客人的出行，並對客人進行賠付。平台亦會對民宿進行罰款、停業整頓等處罰。

對於西雙版納酒店房價飆漲，有部分網民表示去雲南不如去泰國。對比西雙版納漢庭酒店，泰國曼谷一間五星級酒店在相同時間、相同房型，價格更划算。