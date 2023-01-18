春節前寵物寄養需求升溫　部分寵物寄養服務價格有所上漲

臨近春節，又適逢防疫政策放寬調整，不少遊子盼來期待已久的返鄉旅程。與此同時，春節期間的寵物寄養服務需求也增溫明顯，不少寵物寄養服務被早早預定，部分寵物店的寄養價格也在近日有所上漲。



目前內地主流的寵物寄養方式有三種：將寵物托運回老家、寄養到寵物托兒所，以及請人上門餵養。家住北京的小秦接受《中新財經》採訪時表示，自己已經在返鄉前為寵物兔找好了寄養寵物店。不過，今年的寄養費中多了一項「人工費」。小秦表示，「可能因為今年回家過年的人多了，今年寵物店的寄養費同比上漲了10%-40%。」

南京白領姜女士接受《現代快報》採訪時表示，自己養的貓比較膽小，她選擇找人幫忙上門餵養，提供服務包括貓咪的鏟屎、換水和換糧。專業的上門餵養平台，春節期間的價格約為平日的1.5倍左右。以某平台的「標準40分鐘服務」為例，平時價格為90元（人民幣，下同）/次，春節價格為125元/次。

寵物店內，正在享受各種服務的貓咪們。（中新社）

《中新網》記者走訪過程中發現，不少寵物店的寵物寄養服務價格有所上漲，位置也提前被訂購一空。有受訪寵物店店員表示，「現在籠位比較難訂。今年寄養需求太火爆了，我們已經退掉了好多。」還有受訪從業者表示，「VIP房間大概一個月前就預定出去了，因為現在很多家庭把寵物就當成小孩子一樣來養了。」

寵物經濟升溫 需警惕寄養亂象

專業數據顯示，2022年中國寵物經濟產業規模將達4936億元，同比增長25.2%，預計2025年市場規模達8114億元。

不斷升溫的寵物經濟不僅細化了寵物業的分工種類，也產生了一些行業亂象。有網友反映，在寄養寵物時遇到了商家臨時加價、照顧不周甚至虐待動物等問題。

對此，業內人士表示，寵物代養／寄養服務的不確定性較大，寵物主人要注意選擇資質齊全的正規寵物店，並在寄養前簽訂詳細寄養協議，維護自己與寵物的正當權益。