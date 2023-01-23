年初一四川小鎮因掃墓引發山火　現已撲滅　當地消防日接40宗火警

每逢過年過節，中國人都會上山祭祖。但冬季天乾物燥最易引發火災，各地消防局也發公告提醒民眾，祭祀切勿「惹火」。

但大年初一（22日），四川自貢某地還是發生因掃墓引發的山火。



1月22日，四川山火影片在網絡熱傳，現場山坡上有兩處火情冒起濃煙，其中乾蒲葦處火勢熊熊，一直蔓延至高處。現場多名消防員正在撲救。影片拍攝者稱，「上的啥子墳？一座山都燒了！也不知道把火熄了再走吗？」

大年初一，四川自貢一山體大面積起火，疑為掃墓祭祀引發。（影片截圖）

據《上游新聞》報道，山火發生地在四川自貢牛佛鎮的某處山上。當地政府人員表示，山火已於22日被撲滅，沒有引發人員傷亡；目前正在調查起火具體細節，由於當天掃墓群眾較多，山上墳墓也多，引發山火的人員還在追查中。

牛佛鎮消防隊相關人員表示，大火完全撲滅後，已留巡邏人員在該地值守，以防復燃。「近期大多火情，都是由上墳引起。昨天（22日）就接到40多起火情報警。」初步推斷本次山火也是由掃墓燒紙引發，具體原因還需進一步調查。

內地有「防火燒山，牢底坐穿」的俗話。據《中華人民共和國刑法》第一百一十五條：放火、決水、爆炸以及投放毒害性、放射性、傳染病病原體等物質或以其他危險方法致人重傷、死亡，或使公私財產遭受重大損失的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑，最嚴重判死刑。過失引起的，處三年以上七年以下；情節較輕的，處三年以下有期徒刑或者拘役。