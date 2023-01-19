怎麼可以吃兔兔！四川人1年吃掉3億隻兔子　更有年薪30萬品兔師？

「兔兔那麼可愛，怎麼可以吃兔兔？」這句電影《撒嬌女人最好命》中的經典台詞，想必大家都有耳聞，而在四川、重慶地區，當地人則是出了名的愛吃兔肉。據統計，四川1年可以吃掉3億隻兔子。那麼，中國人如此愛吃，為何偏偏只有四川人愛吃兔？



為何只有四川人愛吃兔？

兔肉在四川、重慶等地的烹飪方式非常多樣，例如手撕兔肉、冷吃兔、麻辣兔頭、紅油兔丁、尖椒兔等。（網上圖片）

川渝地區（四川及重慶）的人到底有多愛吃兔子？「沒有一只兔子可以活着走出四川」，從坊間流傳的這句調侃就能知道。吃掉可愛的兔子對許多外地人來說，可能有些殘忍，但兔肉在川渝是再平常不過的美食。

據中國畜牧業協會兔業分會統計，2016年四川共銷售了近3億只兔子，佔到全國市場的大約7成。也就是說，整個四川平均每秒就能吃掉9隻兔子。 據紅餐品牌研究院統計，在四川成都，有近5,000間餐廳都是以兔肉為主題、或者售賣含兔肉的菜，重慶也有上千間。

此外，四川自貢的特產自貢冷吃兔，是2021四川十大美食，還是中國國家地理標誌產品

四川自貢的特產自貢冷吃兔，是2021四川十大美食，還是中國國家地理標誌產品。（視覺中國/ 當代中國授權）

中國人如此愛吃，為何偏偏只有四川人愛吃兔，而其他地方對兔肉卻沒什麼熱情？這就跟兔肉的特點有關。

其實，兔肉營養價值很高，蛋白質含量高，脂肪、膽固醇含量都較低。兔肉的口感和雞肉類似，但肉質更加緊實，也沒甚麼肥肉，味道寡淡。所以，兔肉很難做得好吃，清炒兔肉容易柴，紅燒又油份不足，煲湯更不夠鮮美。

而川菜烹飪手法重油重辣，香料豐富，剛好能掩蓋兔肉的草腥味，做出各種香辣無比的兔肉。

重麻辣的川菜烹飪方式，令吃兔肉在當地更容易獲接受並流行開來。（視覺中國、網上圖片）

吃兔大省的兔子哪裏來？

川渝地區的人如此愛吃兔子，除了烹飪方法之外還有一個因素，就是當地是兔肉養殖大省，獲得食材非常方便。

根據《中國畜牧獸醫年鑒2018》的統計數據，四川省的兔出欄量，佔到全國出欄量的51.24%；而緊隨其後的山東省，才佔10.65%。

川渝地區山地眾多，氣溫也適宜，擁有適合兔子生長的條件。加上在地方政府扶持下，當地引進了優良的國外肉兔品種，養兔技術提升，規模也不斷擴大，之後一躍成為中國養兔第一大省。

中國養殖兔集中在四川、山東、重慶、江蘇、河南等省份，當中四川的養兔產業遙遙領先。圖為重慶一間兔子養殖廠。（Getty/當代中國授權）

雖然對許多人而言，兔子並不是食物而是寵物，但隨着近年來川菜餐館在全國愈開愈多，兔肉也開始逐漸被其他地方人，尤其是年輕人接受。不少滷味品牌也將冷吃兔等做成真空包裝零食，在電商平台上售賣。

內地對兔肉的消費需求也在不斷增長，在四川成都還衍生出電商「品兔師」這一新職業，一年要啃2,000個兔頭，報道指年薪可達30萬人民幣（約等於34.6萬港元）。

有成都的「品兔師」表示，幾乎吃遍成都街頭小攤，兔頭是鮮貨還是凍貨，自己舔一下就知道。

四川成都有品兔師。（視覺中國/當代中國授權）

兔年來臨，如果有機會，你會嘗試一下「吃兔兔」嗎？

隋棠「怎麼可以吃兔兔」令人難以忘記啊！（網上圖片）

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