兔年｜內地歐洲吃兔肉普遍　火鍋店引入四川兔頭未受本地食客接受

兔年將至，兔仔嬌小可愛，吸引一些人當寵物飼養；同時內地及歐洲不少地方，烹調兔肉卻是普通菜式。有本港火鍋店去年引入四川名菜麻辣兔頭，四個多月賣出4,000多個，不過店方直言，食客主要是內地人，甚少港人叫這道名菜，曾有一班食客本想點兔頭，不過當中一名港人說「我係屬兔㗎」而激烈反對，最後同行者只好放棄落單。



四川吃兔大省 網絡流傳：沒有一隻兔能活着走出四川

肉脂肪少、膽固醇低、肉質緊緻等特點。歷史上每逢人類面臨糧食不足的危機，兔肉因其具有營養、價錢低廉而受到青睞，不僅中國，歐洲多國曾有類似情況發生。不過兔肉無異味，亦被人詬病太過寡淡，相比雞鴨牛羊具有其本味特色，兔肉難找到合適吃法。

相比之下，川菜重油厚味，可採取不同烹調方式掩蓋兔肉缺點、凸顯其優點並改善口感。因此四川成為中國吃兔大省，網絡更流傳「沒有一隻兔能活着走出四川」或「沒有一隻兔能活着離開成都」說法。據統計，四川2016年共銷售近3億隻兔子，佔全國銷售量七成。

中國不少省份亦會養兔吃兔，但吃兔頭是四川特有，製成麻辣、五香、糖醋等口味。由於四川省消耗兔頭太大，當地養殖業難以滿足需求，甚至要從歐洲等地進口。

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火鍋店引入兔頭 四個多月賣出4000多個

油麻地彌敦道兩旁食肆林立，其中九龍坎麻辣火鍋店有售四川特產麻辣兔頭。該店區域總經理王詩婷透露，兩分店去年9月及12月開始提供兔頭作為小食，截至今年1月11日統計數據，兩間分店共賣出4,375個兔頭。

王詩婷表示，老闆來自河南，看中川菜商機，欲將正宗四川火鍋帶到香港，而香港鮮有人售賣四川特色美食——兔頭，因此幾經考察、嘗試和比較後，引進兔頭，從成都空運半成品到港，再經過後期加工成麻辣兔頭，零售價為48元一個。

在電影《撒嬌女人最好命》這一幕，女主角周迅（右）飾演的張慧，故意吃兔肉，氣弄隋棠飾演的生肖屬兔蓓蓓（左）。（電影劇照）

食兔頭主要是內地食客 生肖屬兔食客阻同枱點叫

王詩婷表示，老闆早在開張前便做好定位，目標客戶群體主要為港漂或有一定內地生活經驗的港人，去年5月開張以來便主要吸引以上客戶群，食客中僅約三分之一為本土港人，至於下單食用兔頭的食客主要是內地人，鮮有本地食客落單。

王詩婷憶及，曾經有一班食客前來用餐，本想點兔頭食，其中一名港人顧客反應十分激烈：「我係屬兔㗎！我絕對唔會食個兔頭！」最後同行者便放棄下單。

香港寵物節曾有攤位以兔肉乾糧作招徠。（資料圖片/胡巧欣攝）

港有東歐餐廳提供兔肉食品 酒店推手撕兔肉被批殘忍

歐美地區才是全球最重要的兔肉消費者，中國只佔其中三成，法國、西班牙和南意大利都是歐洲吃兔重地，燉兔肉被稱為「適合國王的農民菜」，暗示此料理用料便宜、而烹製過程精緻。中環有東歐餐廳提供俄羅斯烏克蘭料理，其中一道招牌菜便是焗兔肉，加有忌廉汁和意粉；法國人也會用奶油燉兔肉等。

然而在香港，食兔肉曾有爭議。如去年復活節期間，W酒店的復活節自助餐餐單中推出限定菜式「手撕兔肉配鷹嘴豆醬」，被愛護動物人士批評做法殘忍、要求道歉，還有人表示兔是香港人愛寵之一，食兔肉不可接受。

事實上，寵物兔與作為食物的肉兔品種迥異，飼養方式亦不同。野兔在澳洲幾乎沒有天敵，至少有40億隻，被視為有害的哺乳類和入侵物種，對當地動植物造成很大威脅，對農業造成巨大損失。