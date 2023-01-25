混血短道速滑選手「劉氏兄弟」已脫匈入華　劣跡累累引網民抵制

去年11月，擁有中國血統、能說一口流利中文的匈牙利籍短道速滑選手劉少林、劉少昂兄弟，傳出向匈牙利提出更改國籍的申請，其母親證實二人將入籍中國。

據匈牙利index昨日（24日）報道，劉氏兄弟已於去年聖誕節期間獲得中國公民身份，這意味著二人將擁有代表中國出戰2026冬季奧運會的資格。



index報道稱，匈牙利國家滑冰協會（MOKSZ）主席Lajos Kósa解釋，劉氏兄弟轉籍中國是因為二人的教練正在執教中國國家隊，但他亦補充表示，也可能是出於經濟原因。

匈牙利index昨日報道，劉氏兄弟已於去年聖誕節期間加入中國國籍。（index）

劉氏兄弟在去年11月傳出轉籍中國後，Lajos Kósa曾表示，不會阻攔他們轉籍，但二人需要每人賠償匈牙利至少1至1.5億匈牙利福林（約220萬至330萬港幣）。其後劉氏兄弟表示，將自行承擔賠償。

據悉，劉氏兄弟加快入籍中國是為2026年冬季奧運會做準備。由於國際奧林匹克規則規定，涉事運動員轉國籍後三年內不可參加奧運會，時間拖得越久，二人參與下屆奧運會便變得岌岌可危。加入中國後，劉氏兄弟將與此前入中國籍的韓裔運動員林孝俊組隊。

雖然中國體育界「歸化」外國選手不在少數，且入中國籍後普遍受到民眾歡迎。但劉氏兄弟卻遭到網民一致「差評」。究其原因，除賽道上二人對中國速滑選手韓天宇、武大靖、任子威等頻下黑手外，還於社交平台嘲諷中國隊「不乾淨」、在韓國媒體前說北京冬奧會判罰不公平等等。

二人已入籍中國的消息一出，內地網民便在社交網站發起抵制，「誰把他倆放進來的？」「參加比賽可以，綜藝節目和廣告代言就算了吧，希望潛在的廣告商家都擦亮眼睛，不要花錢找麻煩。」「入籍這事平頭老百姓管不了，但抵制他倆的所有代言和向大眾科普他倆做過的醃臢事，是我可以做到的。」