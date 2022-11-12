混血短道速滑選手「劉氏兄弟」申請變更國籍　母親：確認入籍中國

擁有中國血統的匈牙利籍短道速滑選手劉少林、劉少昂兄弟，傳出向匈牙利提出更改國籍的申請，二人將要入籍的國家亦受到關注。日前，他們的母親親自證實二人會入籍中國。



當地時間周四（10日），匈牙利滑冰協會發文指，正式同意劉少林、劉少昂兄弟更改國籍的請求，並且劉氏兄弟不再與協會簽訂備戰米蘭冬奧周期的合約，但他們必須賠償相應的培養費用，大約每人1-1.5億匈牙利福林（約合200-300萬港元）。

匈牙利滑冰協會介紹，根據國際滑冰聯盟相關規定，變更國籍後的12個月不能參加國際滑聯比賽。

內媒《北京青年報》報道，幾經輾轉聯繫到二人母親後，得到了明確的答覆，「是的，入籍中國。」

匈牙利滑冰協會發文指，正式同意劉少林、劉少昂兄弟更改國籍的請求。（匈牙利滑冰協會網站截圖）

據介紹，劉少林生於1995年，劉少昂生於1997年，父親是天津人，母親是匈牙利人。從11歲起，劉少林正式接觸滑冰，並一直在吉林長春市訓練，劉少昂更受哥哥的影響愛上滑冰。

雖然兩兄弟生於匈牙利，卻在中國學到最紮實的短道速滑技術，甚至因為在長春訓練和學習的時間較長，兩人都講得一口流利的東北話。

2016年，劉少林為匈牙利奪得首個短道速滑世錦賽冠軍；2018年，兩兄弟在平昌冬奧會上與隊友共同奪得匈牙利首枚冬奧會金牌。2022年北京冬奧會上，劉少昂在男子500米比賽中奪得金牌，是匈牙利首枚個人項目冬奧金牌，並成為匈牙利目前唯一的冬奧雙冠王。