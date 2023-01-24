江西一地通告連續2日展開全員核酸　網民質疑：歷史的倒退？

內地開放疫情防控以來，核酸已逐漸遠離民眾生活。

今日（24日）中午12時許，江西撫州市東鄉區官方發布通告稱，1月25日、26日開展全員核酸檢測。消息引發網民質疑違背國家政策，違反「乙類乙管」措施。



公告稱，由於春節期間返鄉人員較多，為更精準的做好重點人群動態管理，滿足市民核酸檢測需求，更為下一步疫情防控決策提供更加精準的數據支撐，決定於1月25、26日（正月初四、初五）在全區範圍內開展免費核酸，檢測方式為單人單管。

下午5時許，「東鄉發布」已刪除了這則通告。

去年11月12日，國務院聯防聯控公布疫情防控「二十條」，其中就明確「一般不按行政區域開展全員核酸檢測，隻在感染來源和傳播鏈條不清、社區傳播時間較長等疫情底數不清時開展。」

12月7日，國務院再次發布「新十條」優化措施，強調「不按行政區域開展全員核酸檢測」，除部分特殊區域外，不要求提供核酸陰性證明；跨區域流動人員不展開落地檢測等。

江西撫州市東鄉區突然要求全員核酸的舉措，遭到內地民眾質疑「是否違反國家政策」，引發網絡討論：

「這個做法是跟國家政策對著幹吧」

「其實我覺得適時的全員核酸可行，可以幫大家知道自己的情況，還能掌握到底多少人陽過了，做數據統計分析。」

「防範於未然，這也是為了公眾健康應該為其點贊，不應該過度解讀。」

「歷史的倒退？他們還活在2022？」

「這是公然違反乙類乙管規定。」

「這是哪家核酸檢測單位還要招標？」

「應該責罰江西這個地方的官員了。估計他們想變著花樣花財政支出了。」

