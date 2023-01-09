XBB短期內引發本土流行概率極低　梁萬年解釋為何在冬季放寬防控

對於內地為何在短時間內多次調整防疫策略，並選擇在冬季放寬政策等問題，國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，近日就此作出解讀。



自去年底，內地陸續出台二十條、新十條，並實施「乙類乙管」總體方案。梁萬年介紹，在短時間內多次調整防疫策略是基於疫情幾個方面的變化，包括病原體的致病力下降，中國人的主動免疫水平明顯提升等。

從「乙類甲管」轉變成「乙類乙管」後，實際上有幾個重大轉變，一是從防感染轉向防重症、防死亡、防醫療擠兌；二是將防控戰線從社區、單位、口岸變成醫療機構；三是轉為針對重點人群、重點機構、重點單位。實施「乙類乙管」政策調整後，保障老年人群的健康安全成為重中之重。

對於為何在隆冬時節放寬防控政策，而不在夏季開放，梁萬年解釋，調整政策與長者接種新冠疫苗的實際情況有直接關係。

他指出，去年夏季，長者加強針的疫苗接種水平沒有達到預期保護的效果，且當時長者的疫苗接種整體率較低，需要進一步強化長者的疫苗接種，但目前長者的疫苗接種率已超過80%。

近期，內地多個省市先後發現XBB關聯個案。梁萬年指出，內地剛經歷一波流行高峰，大部份人群已產生相應的免疫力或抵抗力。中國疾控中心消息，2022年10月至12月，內地已有199宗XBB輸入病例，其中4宗為XBB.1.5，但暫未監測到XBB.1.5本土病例。因此，梁萬年認為，XBB系列變異毒株在短期內在內地引發大規模流行的可能性極低。

1月7日起，為期40天的春運展開，針對會否引發新一輪的新冠病毒感染高峰，梁萬年指出，不排除春運的人員流動會引發新一輪的疫情，但出現另一波高峰的概率較小。

他提醒，即使絕大部分人群已有免疫力，但仍要考慮到感染人口結構問題的變化，農村地區的長者可能因為春節的流動，走親訪友被感染，再加上農村的醫療救治條件不如城市，所以要防範出現農村的醫療擠兌，特別是長者受感染後的救治問題。