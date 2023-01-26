彭博：中國放寬防疫加速富人移民計劃　可能引發數十億美元外流

《彭博社》報道，中國決定放寬防疫措施，正加快中國富人外流速度，而且隨著這些富裕人士將現金放在海外房地產和資產，他們的外流也可能引發數十億美元資本外流情況。



彭博社星期四（26日）報道，受訪移民顧問指出，防疫措施去年12月放寬後，許多中國富人開始出國考察海外房地產情況，或敲定移民計畫。01獨家｜移民公司微信群大解散？深圳業者證實：與行業峰會有關

加拿大移民律師事務所Sobirovs注意到，對於想要移民到加拿大的中國客戶而言，他們的迫切感是越來越強烈的。事務所高級律師賈馬婁娃（Feruza Djamalova）說： 「我會說，過去六個月人們真的受夠了，所以我們看到諮詢預訂量激增。現在我們的客戶來自中國，他們願意搬遷，而且想要儘快搬遷。」

法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家埃雷羅 （Alicia Garcia Herrero）指出，新冠疫情發生前，每年因中國民眾出國而導致的資金外流數額達到約1500億美元。由於中國民眾在過去三年無法旅行，這個數字可能在2023年有所增加。

埃雷羅說：「中國今年將面臨大量資金外流情況，這可能形成一種壓力，影響到人民幣和經常帳戶。」如果許多人無法取出資金，資本外流規模就有可能不會比前幾年大，但仍可能對勞動力、生產力和增長造成影響。

瑞士信貸集團9月份報告顯示，中國的超級富豪人數是世界上第二多，僅次於美國。中國有超過3萬2000人的財富規模達到超過5000萬美元。

中國富人外流情況早在去年就開始。投資移民諮詢公司Henley & Partners的全球資料情報合作夥伴New World Wealth的資料顯示，2022年有大約1萬0800名中國富人移民到海外，僅次於俄羅斯，也是自2019年以來最多的。

本文獲《聯合早報》授權轉載

