01獨家｜移民公司微信群大解散？深圳業者證實：與行業峰會有關

近日網傳內地移民公司群組大量解散，亦有移民公司業者指出，公司接到指令要求「刪除微信朋友圈裡所有和移民相關的內容，退出所有移民大群」，亦有Youtuber指出「中國移民圈將有大地震，更指北京頭部移民公司解散旗下所有微信群組。」



《香港01》詢問深圳一家移民公司負責人，他證實確實有部分移民群組解散，主要是因為日前成都舉辦移民業者峰會，被外媒過度解讀，「引發一些敏感，很多群組因此解散了。」不過他也指出，外界傳聞有點過於誇大。



據《自由亞洲電台》報道，「移民」在內地成為熱門話題時，11月10日社群帳號「@Sunny移民簽證永居護照項目方」發文稱，連夜收公司指令，刪除微信朋友圈裡所有和移民相關的內容，退出所有移民大群。隨後該帳號又指，「已有同行被請喝茶，移民行業可能即將面臨整頓。」

相關消息也引來「中國整頓移民公司」、「官方關閉移民通道」等輿論揣測。有金融圈人士向《香港01》透露，受到傳言影響，自己熟識的幾間移民公司十分緊張，「趕緊把WeChat相關對話刪除」。

「移民」在內地成為話題。（資料圖片）

成都移民公司行業峰會成導火線?

Youtube頻道「CitizenshipZoom」指出，北京頭部移民公司戴爾斯克突然解散旗下所有的微信群組，很多移民顧問和老闆紛紛刪除移民相關訊息。該影片指出，日前成都舉辦移民公司的峰會，會後有行業大佬被「請去喝茶」，解散群組的原因不得而知，但預測「中國會對移民行業深度整改。

深圳一家移民公司負責人向《香港01》透露，移民公司群組解散的現象確實存在，但不如外界傳言誇大。解散原因確實與成都日前舉辦的「2022出入境行業全球移民峰會」有關。他指出，「因為行業的峰會被境外媒體過分解讀了，就引發一些敏感，很多群組就因此解散了。」

「2022出入境行業全球移民峰會」在成都舉辦，業者齊聚一堂。(知乎截圖)

據網絡資料，2022出入境行業全球移民峰會以「涅槃」為題，大會彙集來自美國、英國、加拿大、澳洲、愛爾蘭、葡萄牙、西班牙、希臘等各國項目方代表及全國移民中介負責人。

對於外界傳言官方可能逐步關閉移民管道、中國移民圈將進行深度整改，該深圳業者表示，他認為有點以訛傳訛的成分，「沒有那麼嚴重」。

疫情下興「潤學」 移民微信指數破4,000萬

4月中旬，上海封城政策下，「潤學」興起，該詞源自英文「run」（逃跑）之諧音，意即研究逃離中國、移民他國的方法與消息。當時微信和百度等網絡平台關於移民主題的搜索量就暴增，3月最後一週百度有關「移居加拿大條件」的搜索量較上一週暴漲逾28倍，高達2846%；在移民訊息搜索暴增之後，中國各大網絡平台一度停止提供移民關鍵詞指數和搜尋趨勢。

內地網民湧冰島使館微博表「思鄉」 疫下熱議「潤學」又係乜？

目前微博相關「移民話題」並未被封禁，據微信指數11月11日「移民」仍有超過4600萬搜尋，近30日搜索「移民關鍵詞」的高峰日子落在10月26日和11月3日。