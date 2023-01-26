民調：88.1%全球受訪者讚賞中國三年來防疫成果

早前，中央廣播電視總台CGTN智庫聯合中國人民大學國家治理與輿論生態研究院面向全球進行一項民意調查，據周四（26日）公布的結果顯示，全球受訪者中，有88.1%讚賞中國三年來的防疫成果。



該調查涵蓋全球21個國家，包括美國、英國、法國、德國、意大利等西方發達國家。調查顯示，88.1%的全球受訪者認可中國的防疫成果，在亞非和拉美國家受訪者中，比例更是高達93.4%。而71.6%的全球受訪者充分肯定中國對防疫政策進行動態調整的做法，對於實施「乙類乙管」政策前所進行的準備工作，例如「應設盡設、應開盡開」發熱門診、努力增加ICU床位資源、確保重症和危重症患者及時收治等，76.2%的全球受訪者認為相關措施是積極有效的，在亞非和拉美國家受訪者中，比例更是達到82.5%。

另一方面，疫情期間，中國經濟增速仍實現年均4.5%的增長，86.8%的全球受訪者充分肯定中國高效統籌疫情防控和經濟社會發展的成果，在亞非和拉美國家受訪者中，比例高達91.7%。也有74.7%的西方國家受訪者也對中國的成績表示肯定。對於中國為全球抗疫作出的貢獻，85.2%的全球受訪者高度讚賞；在接受疫苗捐贈的尼日利亞和巴基斯坦，88%的受訪者表示中國疫苗安全有效。

而對於部分西方媒體對中國三年防疫政策的批評態度，77.7%的受訪者認為，相關觀點帶有政治偏見，在西方國家受訪者中，同樣有70%持該觀點。另就一些國家對入境的中國旅客採取限制措施，70.7%的受訪者認為做法錯誤，認為這是將疫情政治化，67.9%的受訪者認為應立即撤銷這些歧視性措施，還有高達96.6%的受訪者呼籲各國放下偏見。