美加州半月灣槍擊案7死　中駐美總領事館證實：5中國公民遇難

美國加州聖馬特奧縣（San Mateo）半月灣市（Half Moon Bay）兩處地點1月23日發生槍擊案，7人死亡，1人重傷，疑犯華裔農場工人趙春利(Zhao Chunli，音譯)25日被控七項謀殺罪，以及一項企圖謀殺罪，並首次出庭。



中國駐舊金山總領事館26日指出，半月灣槍擊案中有5位中國公民遇害，「我們強烈譴責這起槍支暴力事件」。



美國加州聖馬特奧縣半月灣市發生槍擊案後，華裔疑犯趙春利1月25日在聖馬特奧高等法院出庭。（Reuters）

據中國駐舊金山總領事館官網消息，領事館發言人26日針對半月灣槍擊案表示「深感震驚和痛惜」，並稱強烈譴責這起槍支暴力事件，「謹向遇難者表示深切哀悼，對傷者和遇難者家屬表示誠摯慰問」。

領事館發言人還表示，正與美方相關部門保持溝通，跟蹤了解案情調查進展情況。同時已與大部分遇難者家屬取得聯繫，將盡力提供領事協助。

近期美國槍擊案頻傳，在加州半月灣槍擊案前，洛杉磯華人社區也於21日發生嚴重槍擊事件，至少10人遇難、10人受傷，中國駐洛杉磯總領事館已經證實有中國公民遇難，並透露中國駐美使領館已降半旗致哀。

疑犯華裔農場工人趙春利被逮捕。(abc畫面截圖)

受害者包括中國農場工人

槍擊事件發生在山菇農場和附近的康柯德農場(Concord Farms)；美聯社指出，該地區的大多數農場工人是拉丁裔，但山菇農場是少數僱用亞裔工人的農場之一。當地議員拉多克（Debbie Ruddock）稱，受害者是中國農場工人。

趙春利25日首次出庭，為確保他獲得公平審判，美國檢方暫不透露犯案動機和作案細節。聖馬刁區域檢察官韋格史塔夫(Steve Wagstaffe)指出，疑犯趙春利來自中國，在美國生活已有十多年；趙春利曾有合法居留身分，但是否至今仍有效，仍需調查。美媒報道稱，趙春利是中國公民，並合法持有半自動槍。