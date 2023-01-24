加州華人舞廳槍擊11死涉中國公民　26歲IT男冒死肉搏槍手減傷亡

美國加州洛杉磯蒙市（即蒙特雷公園，Monterey Park）舞星大舞廳1月21日槍擊案中，死者增至11人，中國駐洛杉磯總領事館表示當中有中國公民。

72歲、姓名譯音為陳友勤（Huu Can Tran）的亞裔槍手疑案發後計劃再到另一間舞廳犯案，幸店內一名26歲男子及時截停及搶走他手上的槍，才沒造成更多傷亡。



槍擊案後有至少10名傷者被送往醫院救治，惟當局於23日表示，案中再一人傷重不治。蒙市同日傍晚為死傷者舉行悼念儀式。

中國駐洛杉磯總領事館表示，目前確認有中國公民在槍擊案中不幸遇難，總領事館正同國內相關部門以及美方全力協助處理有關善後事宜。

警方透露更多陳友勤的資訊，指他1月7和9日曾到離居住附近的赫米特警局（Hemet Police Department）報案，內容關於10至20年前涉及其家庭的一系列指控，包括詐騙和偷竊等。他原本要回到警局提交文件，但一直沒有現身。

美國加州洛杉磯蒙市槍擊案，槍手是72歲的陳友勤（Huu Can Tran）。

26歲IT男徒手搶槍 阻止第二宗災難

另外，陳友勤在舞星大舞廳犯案後，曾再到阿爾漢布拉（Alhambra）一間名為Lai Lai Ballroom & Studio的舞廳，幸其槍枝及時被搶去，搶槍英雄在23日親述救人細節。

26歲的Brandon Tsay是Lai Lai Ballroom & Studio創辦人的第三代，職業是程式編碼員，案發時在舞廳助家人打理業務。他向傳媒表示，當晚在舞廳打烊前半小時，店內只餘3位客人，大門突然傳來關門和金屬碰撞的聲音，回頭就看到槍手拿着一枝半自動手槍指着他。

Brandon Tsay描述，槍手的槍經改裝，明顯不是求財，而是要殺最多的人；槍手的眼神也毫不掩飾殺機，身體語言和表情都顯示在尋人。在這情景下，他心裏一沉，稱「我知道我將要死亡」。

不過，Brandon Tsay仍能鼓氣勇氣，嘗試搶走槍手的槍。雙方扭作一團約1分半鐘後，槍手突然鬆開其中一隻手，似是想開槍，他在此時乘機奪去槍枝，並指向槍手，說「走，趕快離開這兒」，槍手才走出門外上車離去。