新冠疫情財力受影響　彭博：北京或暫停晶片扶植計劃

知情人士透露，中國全國疫情的再度暴發遏制中國經濟和財力，迫使中國政府暫停對國內晶片產業的巨額投資計畫。



《路透社》2021年12月3日的報道稱，面對美國的技術限制和打壓，中國政府正制定一個規模超過1萬億元（人民幣，下同）的半導體產業扶持計畫，為實現中國半導體產業自給自足踏出重要一步。

中國芯片領域發展仍面臨多重考驗。（VCG）

不過，《彭博社》星期三（1月4日）引述知情人士報導稱，中國高官認為這一補貼計畫到目前為止收效甚微，不僅沒有產生預期的效果，而且還招致腐敗問題和美國制裁，一些決策者已對未能達到預期效果的投資依賴型發展道路失去了興趣。

雖然一些官員仍在推動這項補貼計畫，但目前中國高官已在尋求其他方法來説明本國的晶片製造商，比如降低半導體材料的成本。

規模超過1萬億元人民幣 中國傳正制定半導體產業扶持計畫

知情人士說，在過去兩年多來花費鉅資來遏制新冠疫情的傳播後，中國政府已經很難彙集資金來為國內半導體公司提供額外的資助。相反地，中國地方官員現在正要求當地的半導體材料供應商降價，以向他們的國內客戶提供支援。

報道稱，目前還不清楚中國政府正在考慮哪些扶持政策，也不知道最終會否決定放棄投資依賴型道路——這種方法在過去幾十年內非常有效地推動其他製造業發展，不過中國政府仍可能決定調配其他領域的資源給晶片行業“輸血”。

彭博社分析稱，這將標誌著中國政府對保障其經濟和軍事競爭力至關重要產業的態度發生了轉變，凸顯了中國經濟的動盪已大大削弱了北京的財力，並重挫其發展晶片行業的雄心。報道還認為，從環境保護到國防，中國政府對其他一些關鍵領域的支出也可能受到波及。

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載。

