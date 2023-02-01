三孩政策｜四川頒布生育登記新政放寬限制　專家解讀：是積極變化

近日，四川省衛健委頒布新版《四川省生育登記服務管理辦法》（以下簡稱《辦法》），取消多項限制，不結婚也可為子女辦理生育登記。此前，深圳、杭州等地也陸續推出新政，放寬生育限制，響應「三孩政策」。



2021年6月，《中央中共國務院關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》印發，決定實施三孩生育政策及配套支持措施，提出「完善國家生命登記管理制度，健全覆蓋全人群、全生命週期的人口監測體系，密切監測生育形勢和人口變動趨勢」。

據悉，四川省並非內地首個嘗試對生育登記鬆綁的省份。目前，廣東省、安徽省、陝西省、福建省等均在各自生育登記辦法中放寬了生育登記要求，並未將是否結婚作為限制性條件，其他省市明確提及需提交夫妻雙方結婚證。

四川省並非內地首個對生育登記嘗試鬆綁的省份。（視覺中國）

北京市兩高律師事務所副主任、北京市律協婚姻家庭專業委員會副主任張荊接受《澎湃新聞》採訪時表示，從一系列新政變化，可以看出四川省政府正在生育政策方面鬆綁，並提供相應的政策支持，如提供生育補貼等，以解決生育率低的問題。

張荊介紹，生育登記又叫做「生育登記管理」，是一項管理生育人口的工作設計。過去，只有合法婚姻關係範圍內才能生育子女。生育登記程序簡化後，不用提供諸多繁瑣材料，便能辦理生育證明，張荊表示：「這是一個好消息，尤其對女性來說是非常好的消息。」

內地多省份調整簡化生育登記流程，響應「三孩政策」。（視覺中國）

中國人口學會副會長、西南財經大學教授楊成鋼接受《澎湃新聞》採訪時，也認為「生育登記不以婚姻為前提」是一個積極的變化，順應了社會文明發展趨勢。

楊成鋼表示，生育登記意味著承認孩子的社會權利，比如進行正常的戶口登記、升學、就業的權利，婚姻制度既應該保護婚姻，也要對個人權利和兒童權利予以充分尊重。

在簡化生育登記要求方面，楊成鋼認為，簡化流程應該更多體現在提高生育登記效率，合理化生育登記工作流程，而非簡單的簡化，更不是讓生育登記的工作變得簡單粗糙。