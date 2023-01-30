三孩政策｜四川新政取消多項限制　不結婚也可為子女辦理生育登記

1月12日，四川省衛健委印發新版《生育登記服務管理辦法》（下稱《辦法》），就生育登記作出多項修訂，包括取消登記對象是否結婚的限制條件，意味着即使不結婚也可為子女辦理生育登記。



《辦法》主要修訂四個方面的內容，包括取消登記對象是否結婚的限制，將「夫妻應當在生育前進行生育登記」更改為「凡生育子女的公民，均應辦理生育登記」，將生育登記的重心轉移到生育意願和生育結果上，回歸人口監測及生育服務本位。

《辦法》取消了生育數量的限制，讓所有生育子女的公民，均可辦理生育登記。同時，四川衛健委簡化生育登記的要求，網上辦理登記時，可透過相關信息系統，獲取身份證或有效證件電子證照，不再上傳身份證明；增加信息共享的要求，例如增加「婚育一件事」一次辦、生育登記信息共享、電子證照共享等內容。

四川省生育登記取消數量及結婚條件限制。（四川省衛健委）

新規定於2月15日起實施，有效期5年。四川省衛健委解讀新政指出，完善生育登記制度是實施好三孩生育政策及配套支持措施，強化人口服務體系建設，提升基層服務管理水平。

為鼓勵民眾生育，內地2021年起實施三孩政策，各省市先後出台多項措施支持，包括生育三孩的家庭，父母均可獲「生育獎勵假」，或獲發放津貼。

去年8月，安徽省發布《關於完善生育登記制度的實施意見（徵求意見稿）》（下稱《意見》），擬開放未婚生育登記政策，一度引起是官方鼓勵女性未婚懷孕的討論。《意見》指出，登記人可以在孕後生育前辦理生育登記，未辦理的應在子女出生後及時補辦；登記時，未辦理結婚登記的，應持身分證或戶口簿。