2022年全國城市GDP十強出列　武漢超越杭州

武漢市統計局、國家統計局武漢調查隊2月1日發佈2022年武漢市經濟運行情況，據湖北省市州生產總值統一核算結果，初步核算2022年武漢市地區生產總值（GDP）18,866.43億元（人民幣，下同），按可比價格計算，比上年增長4.0%。至此，全國GDP排名前十城市均已公佈了2022年經濟成績單。上述資料顯示，武漢2022年GDP實現了對杭州的超越。



根據各地官方公佈資料顯示，2022年全中國城市GDP十強為：上海、北京、深圳、重慶、廣州、蘇州、成都、武漢、杭州和南京。

今年1月20日，杭州市統計局發佈資料，根據地區生產總值統一核算結果，2022年全市生產總值（GDP）18,753億元，按可比價格計算，比上年增長1.5%。其中，第一產業增加值346億元，增長1.8%；第二產業增加值5620億元，增長0.4%；第三產業增加值12,787億元，增長2.0%；三次產業增加值結構為1.8:30.0:68.2。

自武漢爆發的這場肺炎疫情給中國經濟蒙上陰影，而中國則一直在努力解決這場影響全球的疫情。圖為北京時間2020年1月31日，武漢高層建築外牆打出「武漢加油」等字樣。（新華社）

按照各地統計局發佈的資料，2022年，中國城市前五名排位為：上海（44,652.8億元）、北京（41,610.9億元）、深圳（32,387.68億元）、重慶（29,129.03億元）、廣州（28,839億元）。

對比2021年資料，2022年中國GDP五強城市格局已經發生變化，重慶超過廣州，成為中國經濟「第四城」。

從2021年的GDP資料來看，排位元第六至第十位的城市則為蘇州、成都、杭州、武漢、南京。

重慶經濟發展近年向好，根據最新GDP統計，重慶超越廣州數據表現，榮登內地「第四大城」。圖為2022年10月16日拍攝的重慶果園港。（新華社）

蘇州市統計局公佈資料：根據省統計局統一核算，2022年全市實現地區生產總值23,958.3億元，按可比價格計算比上年增長2.0%。分產業看，第一產業增加值193.0億元，比上年增長3.0%；第二產業增加值11,521.4億元，增長1.8%；第三產業增加值12,244.0億元，增長2.1%。

成都市統計局公佈資料：根據四川市（州）地區生產總值統一核算結果，2022年，全市實現地區生產總值達20,817.5億元，按可比價格計算，比上年增長2.8%。分產業看，第一產業實現增加值588.4億元，增長3.8%；第二產業實現增加值6,404.1億元，增長5.5%；第三產業實現增加值13,825.0億元，增長1.5%。

南京市統計局公佈資料：根據地區生產總值統一核算結果，2022年全市地區生產總值16,907.85億元，按不變價格計算，比上年增長2.1%。分產業看，第一產業增加值315.56億元，增長3.4%；第二產業增加值6,069.64億元，增長1.7%；第三產業增加值10522.65億元，增長2.2%。三次產業增加值結構為1.9:35.9:62.2。