上海GDP連續兩年破4萬億元　市長龔正：2023年料GDP增長5.5%以上

上海市市長龔正表示，2022年，上海全市生產總值（GDP）突破4萬億元大關，預計達到4.45萬億元（人民幣，下同），人均GDP達到17.8萬元左右，地方一般公共預算收入達到7608.2億元。 龔正預估，上海2023年市GDP增長5.5%以上。



上海市第16屆人大一次會議11日在世博中心開幕。龔正作《政府工作報告》時指出，建議2023年全市經濟社會發展的主要預期目標是GDP增長5.5%以上，地方一般公共預算收入增長5.5%，全社會研發經費支出相當於全市生產總值的比例達到4.3%左右。

龔正也指出，上海金融市場交易總額從2017年的1428.4萬億元增加到近3000萬億元。口岸貿易總額突破10萬億元、占全球比重提高到3.6%左右，保持世界城市首位。上海港集裝箱（貨櫃）吞吐量達到4730.3萬標準箱、連續13年排名世界第一。

上海GDP連續兩年破4萬億元。(視覺中國)

龔正提到，城鎮調查失業率5%以內，居民人均可支配收入增長與經濟增長基本同步，居民消費價格漲幅3%左右。

環保投入方面，比例保持在上海市GDP的3%左右，單位生產總值能耗、單位生產總值二氧化碳排放量進一步下降，主要污染物重點工程減排量完成國家下達目標。

未來五年數位經濟產業增加值佔上海市GDP提高至18%

面對下一個五年，龔正報告指出要朝新興科技發展。他強調要推進城市數位化轉型，預計數位經濟核心產業增加值佔上海市GDP比重提高至18%；此外，將持續推進重大工程建設，全年完成投資2150億元人民幣。

《政府工作報告》指出要鼓勵外資投入，落實新版鼓勵外資投資產業目錄，綜合運用財政稅收、金融保險、物流保障等政策措施，深化國際貿易「單一窗口」建設，引導外資更多投向先進製造業、現代服務業、高新技術、節能環保等領域。

此外，上海要實施新一輪城市商業空間布局規劃，全力打造東、西兩片國際級消費集聚區，辦好「五五購物節」等重大促消費活動，大力發展首發經濟、夜間經濟、直播經濟，加快形成一批特色商業地標。