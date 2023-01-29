經濟居全球城市前十　深圳2022年GDP超3.2萬億元　工業貢獻近5成

昨日（28日）深圳統計局公布2022年全市經濟運行情況。根據廣東省地區生產總值統一核算結果，2022年深圳市地區生產總值為32387.68億元（人民幣，下同），同比增長3.3%。



全年第一產業增加值為25.64億元，同比增長0.8%；第二產業增加值為12405.88億元，同比增長4.8%；第三產業增加值為19956.16億元，同比增長2.4%。

深圳自2021年起已成為中國第三個地區生產總值突破3萬億元的城市。此前深圳發出「致廣大市民朋友的拜年信」提到，2022年，深圳經濟再邁新台階，在全球城市排名第10位。

城市經濟「壓艙石」工業穩步發展 高新技術成最大亮點

在深圳的發展進程中，工業一直是城市經濟的「壓艙石」。據「深圳發布」報道，去年深圳工業投資額創歷史新高，全市固定資產投資同比增長8.4%，增速居全國一線城市第一。比亞迪汽車工業園二期投產、華潤微12英寸生產線等百億級項目開工，16號線開通運營後深圳城市軌道交通運營里程達559公里等等，都使深圳經濟穩重求進。

2022年，深圳工業佔GDP比重亦實現回升、對全市經濟增長貢獻率接近50%，穩固了深圳在中國「工業第一大市」的地位。華為、比亞迪、中興等大企業引領，配套企業輔助，為深圳建立完整成熟的工業鏈條。

在工業細分項裡，高技術產品產量持續快速增長為一大亮點。其中，新能源汽車、充電樁、民用無人機、5G智能手機產量分別增長183.4%、113.8%、34.7%、22.3%。專精特新企業發揮強力支撐作用，全年增加值合計增長8.3%，對全市規上工業增加值的貢獻率達22.1%。