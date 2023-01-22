「北上廣深」格局將變　2022重慶GDP超2.9萬億元　躋身中國四強

重慶市政府新聞辦於1月19日舉行「2022年重慶市經濟運行情況新聞發布會」，會上發布數據顯示，2022年重慶市地區生產總值達29129.03億元。這表示，重慶首度超越廣州市的28839億元，躋身中國城市「四強」，僅次於上海、北京、深圳，亦為西部城市首次進入經濟「一線城市」行列。



據《環球時報》報道，儘管深圳還未正式公布2022年經濟運行情況，但據預測，2022年深圳GDP可達到3.2萬億元。據已公布數據顯示，上海為4.47萬億元，北京為4.16萬億元，兩城雙雙突破4萬億元大關。

廣州與重慶的對比由來已久，在2021年底，廣州GDP僅高出重慶約330億元，彼時便已出現「重慶何時超越廣州」的聲音，重慶後發優勢被看好。進入2022年，重慶、廣州均面對國內外複雜形勢，且受超預期因素影響，GDP年增長分別為2.6%和1%。

但據分析，重慶、廣州兩城經濟運行情況差異較大。首先，重慶面積是廣州的9倍，廣州經濟密度顯然高於重慶。

其次，廣州第三產業（服務業）更發達、成熟。統計數據顯示，2022年廣州第三產業年增20611.4億元；但重慶僅增15423.12億元，還未足廣州的3/4。

第三，2022年廣州的第一產業（農林漁礦業）年增318.31億元，而重慶達到2012.05億元。這證明重慶有能力向本地市場供應更為豐富的農產品，也說明重慶整體城鎮化率相對廣州仍有較大差距。

值得注意的是，與重慶有「成渝雙子星」之稱的四川成都，2022年GDP亦突破2萬億元，排在上海、北京、深圳、重慶和蘇州之後。「成渝」兩座城市經濟總量逼近5萬億元，成為中國經濟最強地區。

北京師範大學政府管理研究院副院長、產業經濟研究中心主任宋向清表示，「成渝」地區作為西部地區經濟「隆起帶」，近年發展迅速，是中國區域經濟發展的典範。