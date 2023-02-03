中國出境跟團遊恢復　2月6日首批旅客將抵達星馬泰、柬埔寨等地

中國旅行社出境團隊遊業務2月6日試點恢復，旅行社及線上旅遊企業可開展出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。據報道，不少旅行社公佈了出境跟團遊首團時間。泰國、印尼、柬埔寨、菲律賓、馬來西亞、新加坡等國家在首批名單中。



根據北京青年報，春秋旅遊有關負責人介紹說，這兩天公司在加班加點圍繞出境跟團遊作部署。2月6日，首批旅客將搭乘10：40起飛的春秋航空9C8512航班前往泰國普吉島。



凱撒旅業官微發佈消息稱，出境遊業務已全面啟動，2023年首批出境遊產品正式上線。凱撒旅業董事長陳傑介紹：「首批數十款不同類型的出境旅遊產品即將陸續上線，2023年首個赴歐旅遊團組將於2月7日啟程。」

截至目前，攜程共上線近700條出境團隊遊產品，覆蓋15個目的地國家/地區。其中攜程自營產品近400條，覆蓋9個目的地國家；包含跟團遊、半自助遊、私家團以及自由行打包產品等多種類型。

攜程最早的出境團是2月7日前往曼谷的泰國曼谷+芭提雅6日5晚半自助遊。該團目前共有六名客人，分別從南寧、惠東及中國香港搭乘飛機在曼谷集結。

「航班資源有限以及團票政策不明朗導致當前國內出發的境外跟團產品選擇較少。我們假期也在與海外地接社密切聯繫，緊鑼密鼓地摸排採購資源，制定產品上線計畫，審核上架產品，整個假期都沒怎麼休息。」攜程海外跟團產品總監張妍介紹道，「出境跟團遊市場的恢復還需要一個過程。我們預判大概從3月份開始，不論出境跟團產品數量和報名人數都會增勢喜人。」

去哪兒平台消息，多條航線2月平均支付價格比春節期間降低五成。截至1月30日，2月出發的香港-曼谷機票1200元（人民幣，下同，約233新元），香港到新加坡800元，上海到普吉800元，杭州到金邊1020元，澳門到河內1055元，價格已不到春節期間的三分之一。

香港轉機飛東南亞具吸引力

此外，從香港轉機飛東南亞價格也更具吸引力。例如，1月末至2月初，從中國香港飛往馬來西亞吉隆玻、泰國曼谷、新加坡等東南亞地區，價格均在從廣州出發一半以下。

去哪兒大資料研究院副院長郭樂春表示：「受限於航權問題，飛往歐、美、日、韓的航線恢復較少，飛往中國香港、中國澳門和東南亞地區的航班量將於2月增長。隨著旅客量較春節期間下降，機票價格也將下降。2月6日，出境團隊旅遊和『機票+酒店』業務試點恢復，2023年有更多機會走出去看一看、玩一玩。」

隨著春節期間中國遊客陸續返程，境外酒店也陸續降價。在去哪兒平臺上，新加坡、曼谷、普吉島、澳門和香港的酒店平均支付價格均有所下降，降價幅度在10%左右。

在去哪兒平臺上簽證業務搜索量，1月環比12月增長近3倍，出境遊搜索量較高的產品是普吉自由行、曼谷+芭提雅團體遊、清邁半自由行等。上海直飛曼谷7日遊往返機票3500元、上海直飛普吉6日遊往返機票2287元、上海直飛清邁6日遊往返機票2181元。另有曼谷+芭提雅6日5晚網紅行程、泰國清邁深度體驗自由行等團體遊專案，都是搜索熱門產品。

【本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載】