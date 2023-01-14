內地旅客春節最想去哪玩？《環時》票選：日本輸這國　韓國未進榜

1月8日起，內地民眾開始有序恢復出國旅遊，《環球時報》日前邀請內地網民票選春節最想去的十大海外旅遊目的地，日本、泰國輸給馬爾地夫分別居二、三名，韓國、美國則不在前十名單內。



《環球時報》引述內地旅遊網站「攜程」數據稱，截至1月5日，春節7天海外旅遊訂單，較2022年春節激增540%。同程資料則顯示，海外過年成年輕人春節度假新選擇。

《環球時報》月初邀請內地網民票選春節最想去的10大海外旅遊目的地依序為，結果依序為馬爾代夫、日本、泰國、法國、新加坡、澳洲、瑞士、新西蘭、德國、英國。

世界旅遊城市聯合會常務副秘書長李寶春指出，榜單上的國家均為老牌旅遊目的地。但榜單仍反映出，對中國遊客實施友好政策，會成為中國遊客今年第1季選擇出遊的重要考量因素。反之，一些對中國遊客實施限制的國家將逐漸失去中國市場，例如韓國。

此前韓國因要求在1月2日起從中國入境的旅客在出發前和抵達韓國後須接受新冠病毒檢測，有內地網民指出抵達韓國後，須掛著黃色牌子排隊，更有記者不停拍照，「像是被當街遊行一樣，沒有隱私」，引發內地輿論熱議。內地旅客入境日本韓國掛紅繩、黃牌? 網民：去歡迎我們的地方玩

1月11日內媒則擷取日本媒體畫面稱，稱入境日本的內地遊客被要求掛上「紅繩白卡」，再此引發部分內地網民憤怒，表示不理解為何要赴日韓旅遊「自取其辱」。

許多網民對比泰國副總理兼衞生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）率領多名政府官員，在曼谷素瓦那普機場（Suvarnabhumi Airport）歡迎首批赴泰的中國旅客，認為泰國才是旅遊首選。泰國副總理親迎首批中國旅客 遊客收花環笑言：似明星行紅地毯

網民批評內地旅客赴日本韓國須戴牌，並稱應該去歡迎內地旅客的泰國旅遊：

業者：入境「麻煩最少」的海外目的吸引內地旅客

內地業者則認為，入境「麻煩最少的」海外目的地將率先迎來中國遊客。《香港01》在內地開關前曾詢問深圳旅遊業者，業者也表示，不須簽證的海島國家如馬爾代夫或國內旅遊在春節較受歡迎。該業者當時表示，因各國對內地旅客入境的規範尚未完全明確，「建議大家再等等，不然辦了簽證到目的地卻被隔離，就沒有意義了。」

中國社科院旅遊研究中心秘書長金準則建議，海外目的地應更加關注中國遊客消費特徵的幾項重大變化：

一、更高的數位化工具滲透率，包括在旅遊信息來源上依賴數位化渠道，在旅遊社交上依托數位化社交方式，在旅遊支付上傾向於數位化支付方式，在旅遊結果上注重短影音和圖片的及時記錄傳播等。

二、在出遊群體上，要特別關注家庭型客群、高端市場和Z世代的新需求。三，在旅遊消費上，中國消費者更重視餐飲、購物、娛樂的消費品質，更關注目的地的安全和衛生狀況。

馬爾代夫：熱烈期待中國遊客「回歸」

此前，馬爾代夫媒體報道，馬爾代夫外交部曾發表聲明稱，馬爾地夫期待與中國之間的航班在不久的將來恢復，並熱切期待迎接中國遊客「回歸」。

馬爾地夫外交部還稱，中國一直對馬爾地夫旅遊業的發展有重要貢獻，在新冠疫情發生前的2019年，有超28萬中國遊客赴馬爾地夫旅遊。報道還稱，對於中國政府近日宣佈自2023年1月8日起調整出入境政策和措施的決定，馬爾地夫政府表示歡迎。

不過，眾信旅遊集團董事張磊則認為，今年春節大陸民眾出國遊仍會以探親訪友為主，市場恢復還要通過國內旅遊市場回暖來持續拉動。

1月8日內地開關首日，廣州白雲機場直擊：

