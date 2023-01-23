內地旅客出境跟團遊諮詢量飆升　柬埔寨竟位列前五熱門旅遊地？

內地早前放寬防疫限制，文旅部更宣布自2月6日起，試點恢復旅行社及在線旅遊企業經營中國公民出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。

消息公布後，各大旅遊平台出境跟團遊搜索熱度急升。除了泰國、新加坡、馬來西亞，柬埔寨亦是熱門旅遊地點之一。



內地重啟20國出境跟團遊，當中包括泰國、印尼、柬埔寨、馬爾代夫、斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞、新加坡、老撾、阿聯酋、埃及、肯尼亞、南非、俄羅斯、瑞士、匈牙利、新西蘭、斐濟、古巴和阿根廷。

《北京青年報》報道，攜程團隊遊CEO江文介紹，開放出境跟團遊的消息公布後，平台上出境跟團遊產品的搜索量瞬間上漲5倍，帶動海外目的地熱度上漲330%，泰國、越南、印尼、新加坡、柬埔寨的搜索量最高。

自去年12月27日以來，攜程線下門店的出境跟團遊諮詢量同比上漲超過10倍。消息公布後，平台計劃迅速上線近百條出境旅行團產品，包括私家團、精緻小團、半自助跟團、目的地參團以及自由行打包產品。

2023年1月16日，柬埔寨暹粒市，遊客參觀聯合國教科文組織世界遺產吳哥窟寺廟群。（視覺中國）

1月20日，阿里巴巴旗下的旅遊平台「飛豬」公布數據顯示，截至目前，33個國家及地區的出境游相關商品春節預訂量同比增長超1倍，其中泰國、馬爾代夫、新西蘭的預訂量同比增長超10倍。近一周國際機票訂單量同比去年增長超3倍。

同程旅行平台的出境遊產品搜索量亦瞬時上漲超過5倍。其中，搜索熱度最高的境外目的地國家為泰國，相關旅遊產品搜索量瞬時上漲430%。此外，柬埔寨、新加坡、馬來西亞和印尼也位列國內游客最關注的出境遊目的地前五位。

隨着出境團隊旅遊業務政策的調整，愈來愈多人諮詢出國簽證，熱門目的地集中在泰國、新加坡、馬來西亞等。

同程研究院分析，國內出境游市場將進入恢復周期，各海外目的地市場恢復節奏也有所差異，中國遊客會首先考慮對國內游客政策更加開放和友好的目的地。此外，東南亞和南亞氣候溫暖的海外目的地，也是中國遊客冬季出海的主要選擇。