全面通關｜2.6恢復內地與港澳人員往來：不設限額，撤銷核酸要求

國務院港澳事務辦公室今日（3日）發佈關於全面恢復內地與港澳人員往來的通知。2月6日零時取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，不設通關人員限額。



香港、澳門入境人員，如7天內無外國或其他境外地區旅居史，無需憑行前新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境。恢復內地居民與香港、澳門團隊旅遊經營活動。



國務院港澳事務辦公室微信公眾號2月3日消息，國務院聯防聯控機制綜合組發佈關於全面恢復內地與港澳人員往來的通知。

為給內地與港澳人員往來提供更大便利，根據《關於印發對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」總體方案的通知》（聯防聯控機制綜發〔2022〕144號）有關精神，現決定進一步最佳化內地與港澳人員往來措施，自2023年2月6日零時起實施，並就有關事項通知如下：

香港、澳門入境人員，如7天內無外國或其他境外地區旅居史，無需憑行前新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境。恢復內地居民與香港、澳門團隊旅遊經營活動。

一、全面恢復內地與港澳人員往來

取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，不設通關人員限額。恢復內地居民與香港、澳門團隊旅遊經營活動。

二、遠端檢測

自香港、澳門入境人員，如7天內無外國或其他境外地區旅居史，無需憑行前新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境；如7天內有外國或其他境外地區旅居史，由香港、澳門特別行政區政府查驗其行前48小時新冠病毒感染核酸檢測陰性證明，結果為陰性者放行進入內地（3歲及以下嬰幼兒可免於查驗核酸）。跨境客運承運單位在售票時告知乘客上述核酸檢測要求。

三、入境檢疫

自香港、澳門入境人員抵達口岸後憑海關健康申報碼完成必要通關手續。健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面。健康申報異常或出現發熱等症狀人員，由海關進行檢測。檢測結果為陽性者，入境後按要求進行居家、居所隔離或就醫。結果為陰性者，由海關按照《中華人民共和國國境衛生檢疫法》等法律法規實施常規檢疫。入境後遵守屬地疫情防控要求。

四、口岸運行

為確保人員通關和跨境客運安全、有序、順暢，進一步改善人員往來體驗，口岸查驗部門和跨境客運承運單位加強組織協調和動態調度，做到內地毗鄰香港、澳門口岸應開盡開，通關便利化措施應出盡出，內地與港澳跨境直通道路客運和鐵路、水路、航空客運運力應用盡用。

上述措施將視疫情形勢變化適時調整。