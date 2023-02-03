全面通關｜內地旅客訪港辦證手續未能簡化？深圳公安：最多需20日
撰文：蔡苡柔 孫聖然
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中港將迎來全面通關，特首李家超今日（3日）宣布，2月6日起取消核酸檢測要求及過關配額，羅湖、皇崗口岸等亦會重開，兩地旅客往來交流將增加。此前內地民眾抱怨，未恢復香港自助簽注（又稱機簽），人工窗預約名額難搶，深圳民眾則關心「深圳戶口赴港一周一行」能否復常。
針對內地旅客赴港簽注辦理，《香港01》記者致電深圳市公安局出入境管理局，工作人員回應稱，目前未收到恢復一周一行、恢復自助簽注、團體旅遊簽注辦理等通知。
該工作人員指出，目前深圳戶口赴港簽注只能透過人工窗口辦理，續簽5個工作日內、連港澳通行證一起辦理則需等7個工作日，非深圳戶口的內地旅客赴港，需等20日（含假日在內）。
該工作人員表示，簽注辦理能否簡化、深圳戶口「一周一行」和團體簽注辦理都未有相關通知，「具體要等2月6日」。
有上海網民指出，網絡上預約辦理赴港的簽注「比搶菜還難」，但也有不少網民分享在深圳福田出入境大廳現場排隊，當日即獲得續簽，「排了2小時，5分鐘就完成續簽。」
▼ 2月1日，深圳居民直擊羅湖口岸亮燈，商業城店舖重開 ▼
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內地與香港何時不設可不預約北上和不受配額限制，全面恢復通關？
國務院港澳事務辦公室今（3日）通知，2月6日零時取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，不設通關人員限額。
2.6全面恢復通關後，還需要48小時核酸檢測陰性證明嗎？
如7天內無外國或其他境外地區旅居史，無需憑行前新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境。恢復內地居民與香港、澳門團隊旅遊經營活動。