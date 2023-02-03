全面通關｜內地旅客訪港辦證手續未能簡化？深圳公安：最多需20日

中港將迎來全面通關，特首李家超今日（3日）宣布，2月6日起取消核酸檢測要求及過關配額，羅湖、皇崗口岸等亦會重開，兩地旅客往來交流將增加。此前內地民眾抱怨，未恢復香港自助簽注（又稱機簽），人工窗預約名額難搶，深圳民眾則關心「深圳戶口赴港一周一行」能否復常。



針對內地旅客赴港簽注辦理，《香港01》記者致電深圳市公安局出入境管理局，工作人員回應稱，目前未收到恢復一周一行、恢復自助簽注、團體旅遊簽注辦理等通知。



該工作人員指出，目前深圳戶口赴港簽注只能透過人工窗口辦理，續簽5個工作日內、連港澳通行證一起辦理則需等7個工作日，非深圳戶口的內地旅客赴港，需等20日（含假日在內）。

內地旅客赴澳門以可用自注簽注機辦理，赴香港仍需採人工窗口。（網上圖片）

該工作人員表示，簽注辦理能否簡化、深圳戶口「一周一行」和團體簽注辦理都未有相關通知，「具體要等2月6日」。

有上海網民指出，網絡上預約辦理赴港的簽注「比搶菜還難」，但也有不少網民分享在深圳福田出入境大廳現場排隊，當日即獲得續簽，「排了2小時，5分鐘就完成續簽。」

▼ 2月1日，深圳居民直擊羅湖口岸亮燈，商業城店舖重開 ▼



+ 4