胡鑫宇案｜胡錫進批評：案情蹊蹺充滿神秘和混沌　警方處理不力

去年10月，江西上饒鉛山縣的15歲中學生胡鑫宇在學校致遠中學內離奇失蹤，家人、校方、警方等多方面一直苦尋無果。昨日（29日）當地警方稱在學校旁的樹林中發現一具縊吊屍體，後經DNA鑒定，遺體確認為胡鑫宇，消息震動內地社會。

官媒《環球時報》前總編輯胡錫進同日發文稱，該案案情「的確很蹊蹺」，充滿了不應有的神秘和混沌，當地警方對案情的處理不夠有力，已導致形成全網的巨大輿情和對當地政府公信力的損害。



胡鑫宇縊吊的遺體在他失蹤106天後被發現，而發現的位置就在學校後山的樹林裏，距離學校院牆不足百米。胡錫進稱，為甚麼這麼近、理應是重點搜尋地區的樹林裏有人縊弔之前就沒有被發現呢？為甚麼非要一百多天後才被群眾偶然看到呢？這的確很蹊蹺，因此網上迅速出現這樣的疑問是很自然的：這究竟是怎麼一回事？縊吊現場是第一案發現場嗎？

胡錫進稱，如果說胡鑫宇就是在離學校不足百米的地方縊吊身亡的，那麼意味著之前的搜尋工作存在巨大漏洞。警方之前聲稱「搜索了學校南側樹林山崗約589畝」，就包括胡鑫宇最終被發現縊吊的位置，離學校這麼近，不足百米啊，當時竟然找不到，導致形成全網的巨大輿情和對當地政府公信力的損害，這在工作層面是不可接受的。

胡錫進續稱，如果說縊吊現場不是第一案發地點，胡鑫宇的遺體是被有人移過去的，那就是刑事重案。之前當地警方表示沒有他殺的跡象，因此未予以刑事立案，也就說不通。

胡錫進最後稱，無論如何，胡鑫宇案的進展全過程充滿了不應有的神秘和混沌，當地警方對案情的處理不夠有力，找到胡鑫宇遺體的時間拖得太久，這非常讓人遺憾。

胡鑫宇遺體發現區域，並非隱蔽處，且有廢棄房屋。（影片截圖）

官媒人民網也發表評論文章稱，廣大網友不妨多一些耐心，靜待真相逐漸浮出水面。「我們也要保持信心。胡鑫宇事件，舉國關注，誰都不敢造假，誰也不能造假」。

文章又稱，繼續調查胡鑫宇事件，以準確詳情化解公共疑惑。再多一點點耐心，胡案將水落石出。在全面依法治國縱深推進的今天，胡鑫宇事件不會不了了之，那些待解的謎團不會成為死結。