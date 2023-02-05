中國社科院報告：預計今年GDP增速或在5%左右

央視網報道，日前，中國社會科學院經濟研究所官網刊發《2022年中國經濟回顧與2023年經濟展望》稱，按照推算，2023年中國GDP可能實現5.0%左右的增長。



該份報告指，2023年，疫情對中國經濟增長的擾動將明顯趨弱，同時考慮到2022年各季度基數變動、疫情發生以來中國經濟各季度增速變化規律，2023年中國第一、二、三、四季度的GDP同比增速可能約為3.4%、7.2%、4.2%、5.2%。

報告分析，2023年，中國固定資產投資或會呈現基建投資增速小幅下降；製造業投資增速前高後低、全年增速下降幅度相對較大；房地產投資則前低後高、全年難有較大幅度增長，政策推動的基建投資增速可能會領先於其它兩類投資增速。

中國社科院報告稱，2023年中國GDP可能實現5.0%左右的增長。（資料圖片）

具體而言，2023年基建投資增速將領先於其它兩類投資增速，但由於上年基數已明顯抬升，所以同比增速會較上年小幅回落。考慮到房地產同時具有投資品和消費品的雙重屬性，2023年房地產投資同比增速下降仍將持續一段時間，全年難有較大幅度增長。

此外，製造業投資，受外需收縮和產能利用率下降影響，增速會前高後低，全年增速下降幅度可能會超過基建投資。同時，報告分析稱，受國際需求收縮及基數抬升影響，中國出口增速將轉為負增長，在外需走弱、內需走強的情況下，淨出口對中國經濟增長的拉動作用可能轉負。