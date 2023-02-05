北京冬奧會官方電影將與觀眾見面　由張藝謀監製、陸川導演

北京冬奧會在去年2月4日盛大開幕，事隔一年，據新華社周六（4日）報道，由張藝謀擔任監製，陸川擔任導演，張和平擔任總顧問，北京冬奧組委和國際奧委會聯合出品的北京冬奧會官方電影正在緊張製作中，計劃在不久的將來與觀眾見面，讓世人重溫該屆盛事。



根據《奧林匹克憲章》，國際奧委會要求每屆奧運會、冬奧會主辦城市製作奧運會紀錄影片，即奧運會官方電影，截至目前已經超過40部，是奧林匹克運動珍貴的歷史檔案和文化財富。

據陸川介紹，從2020年開始，北京冬奧會官方電影就已經開始籌備，歷時近三年。團隊深入奧運籌辦、舉辦的各條戰線，採取靈活拍攝的方式，記錄在新冠疫情背景下，各方緊密合作，直面困難，頂住壓力，成功籌辦和舉辦北京冬奧會的過程，以及各國（地區）運動員不斷挑戰自我，堅持不懈追逐奧運夢想的故事，還有攝影師、志願者、醫務人員等一個個鮮活面孔。

他表示，拍攝的素材超過700小時，遍布全球多個地方，期間遇到不少困難，但團隊被許多拍攝對象所感動、鼓勵，並以奧林匹克精神不斷鞭策自己。他希望，電影中提煉出的故事、記錄下的一張張面孔，可以讓觀眾感受到北京冬奧會所代表的時代風貌。