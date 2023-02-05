中美氣球風波｜台中央氣象局長：若美方不處理　氣球很快飄到歐洲

中美之間的氣球風波持續，美國指中國一個間諜氣球侵犯領空，不過中國方面則稱氣球是民用飛艇，並因為不可抗力飛入當地。美方於當地時間2月4日證實，氣球在南卡羅萊納州對開的大西洋上空被美軍戰機擊落。



該顆氣球在美國境內飄了數天，台灣中央氣象局長鄭明典解釋氣球飄得慢的原因，又由氣象角度分析稱，若美國不處理氣球，氣球很快就會飄到歐洲上空。



美國指控疑似中國間諜氣球犯境：圖為2023年2月1日，路透社在從社交媒體獲得的這張照片顯示，一個氣球在美國蒙大拿州（Montana）比靈斯（Billings）上空出現。（Reuters）

鄭明典表示，在正常情況，中緯度高空的西風很強，氣球可能在兩天內就飄離美國本土。這幾天剛好遇上「平流層暖變」，高空西風帶位置明顯偏移，美國上空變成一個弱風帶，要一直到美國東北，快要出海前才會遇到強風。

鄭明典稱，出海後風向轉變，風速更強，美方不處理的話，氣球很快就會飄到歐洲上空。

鄭明典表示，這幾天剛好遇上「平流層暖變」，高空西風帶位置明顯偏移，美國上空變成一個弱風帶。（鄭明典Facebook）

這顆氣球最早在1月28日進入美國防空識別區，大約5天前出現在美國蒙大拿州（Montana），隨後飄過美國中部，飄離美國大陸，飄到大西洋上空。

美國防部高層向傳媒透露，美國空軍派出F-22戰機，於當地時間2月4日下午在南卡羅萊納州（South Carolina）對開的大西洋上空以一枚AIM-9X響尾蛇空對空導彈擊落氣球，當局亦派出船隻到場回收氣球殘骸。

美軍2月4日派出戰機擊落中國氣球後，路透社攝影師在北卡羅萊納州Holden Beach拍攝到疑似該氣球被擊落之後的情況。（Reuters）

北京：不滿華府做法

中國外交部5日表示，對華府使用武力襲擊民用無人飛艇表示強烈不滿和抗議，重申中方經核查後已多次告知美方，該飛艇屬民用性質，因不可抗力進入美國，完全是意外情況。

外交部重申，中方明確要求美方以冷靜、專業、克制方式妥善處理。美國防部發言人也表示，該氣球不會對地面人員構成軍事和人身威脅。在此情況下，美方執意動用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例。中方將堅決維護有關企業的正當權益，同時保留作出進一步必要反應的權利。