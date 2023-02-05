新冠感染人數漸降　多地疾控：處於病例散發狀態　未檢出新變異株

近期，新冠感染人數下降，但有不少人擔心疫情會出現反彈，或有新的變異株傳入中國。北京、湖北、四川等多省市疾控中心發布最新提示，目前多地處於病例散發狀態，尚未檢測到新的變異株。



《人民日報》健康客戶端報道，北京市疾控中心副主任王全意表示，北京本輪疫情已過高峰，進入尾聲，目前處於病例散發狀態，主要流行毒株依舊是BF.7和BA.5.2。

根據北京市對流感樣病例的採樣監測數據，2023年1月23日至29日，北京共採集、檢測流感樣病例呼吸道標本453件，其中新冠病毒核酸陽性23件，陽性率5.08%（前一周為11.59%）。

高峰過後，人群已建立臨時的免疫保護，加上目前國際流行的病毒和北京此輪流行的毒株有一定的交叉保護，因此近期至少3個月內，發生疫情流行的風險較小。

2月2日，湖北省疾控中心傳防所專家童葉青表示，全省整體疫情高峰已過，處於低流行水平，各地疫情整體均呈下降趨勢，未出現反彈。

童葉青介紹，湖北主要流行的優勢毒株是BA.5.2，其次是BF.7，近期全省監測尚未發現XBB變異株引起的本土感染者。

1月28日，四川省衛生健康委員會副主任徐斌通報，四川省新冠病毒感染高峰已過，新發感染下降趨勢明顯。

徐斌表示，春節期間各地堅持開展新冠疫情多點監測，病毒全基因組測序110個，未發現新病毒序列。目前，四川省仍以BA.5.2和BF.7為主要流行毒株，本土病例未監測到XBB.1.5毒株。

1月31日，根據西安市疾控中心2023年第一季度風險評估結果，省、市專家研判認為，隨着人群感染率的上升，將形成較為有效的免疫屏障，人群中病毒傳播速度將緩慢下降。

西安疾控指出，近期社區人群新冠感染監測結果顯示，雖然春節期間人員流動幅度比較大，但西安市本土並未出現大規模新冠感染疫情，表明目前西安市已經度過感染高峰，進入低流行水平階段，西安本土尚未監測到新的變異株。