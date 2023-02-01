「抖音零食」在台灣如何衝破民進黨「仇中」封鎖線？

農曆春節前夕，一款在台灣市售的大陸螺螄粉產品，由於包裝袋上印有「你是中國人，我也是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」等「土味情話」，被認為是「統戰口號」入侵台灣，在台灣輿論場引起軒然大波。台灣經濟部以從未准許進口為由，明確要求所有實體通路及電商平台下架。



台灣官方此項禁令不僅限於螺螄粉產品，還進一步擴及到「黃飛紅麻辣花生」，並公告停止輸入中國大陸製「矽質胃管（經口、鼻）」。網路世界則將事件演變為一場「抗中」大戰，有台灣網友指稱陸製螺螄粉成分含有中藥「人中黃」（吸取「人糞」的甘草粉塊），但隨即被Facebook專頁「興趣使然的路人」踢爆，指該傳聞係屬「假圖」，乃有心人士將原圖的「食用鹽」改成了「人中黃」。

民進黨執政的高雄市衛生局，更於大年初二（1月23日）晚間，大動作前往夜市稽查。據了解，衛生局人員在攤位上逐包逐袋檢查，封存「爽香辣素毛肚」、「麻辣素毛肚」、「酸辣泡菜」等2,000多包大陸製零食。官員表示，查封食品涉違反台灣《食品安全衛生管理法》，但官方稽查之舉同時引發攤商不滿，以及當地遊客和民眾關注。

大陸「黑心食品」形象已翻了新頁

可以看到，在政治人物操作民粹情緒下，來自中國大陸的食物製品，也挑動着台灣社會敏感的兩岸神經，「食品安全」與「政治認同」被上綱為拉扯的繩索。不過，源自於廣西柳州的螺螄粉，由於風味獨特，在台灣仍舊拉攏到一批忠實的饕客，從台北到高雄都有現場烹煮的專賣店家，而且家家生意興隆。當民進黨政府祭出禁令後，生意雖不受影響，但店家表示由於必須更換台灣本地食材，故進貨成本增漲不少。

在這一波綠營側翼宣稱陸製食品「統戰台灣」的政治陰影下，《香港01》記者於年節期間實地走訪台灣北部和中南部縣市的夜市，發現仍有商家不畏官方禁令，擺攤販售各式中國大陸零食，包括辣條、烤麪筋等，雖不見爭議的螺螄粉品牌，架上還是可見他牌的螺螄粉產品，以及海底撈鍋底等等。

事實上，大陸過去發生的「黑心食品」印象，在台灣年輕世代心目中早已「翻頁」，由於受到大陸抖音（TikTok）、小紅書等網路文化影響，大陸零食甚至在台灣年輕群體之間掀起一股流行。除了本來在台灣已頗具知名度的「黃飛紅花生」之外，台灣中學生曾有一段時間熱衷團購「魔芋爽」（蒟蒻條），還可見到台灣年輕藝人在instagram限時動態上分享；近來台灣廠商嗅到商機，遂代理入台鋪貨至7-ELEVEN、寶雅等便利店和賣場，其風靡程度可見一斑。

李子柒、安慕希、熱奶寶風靡台灣

而這股大陸零食熱潮並未被政治禁令壓制下來，《香港01》記者在台灣夜市看到的攤販生意並不冷清，每每掛上「抖音熱賣商品」或「網路熱賣零嘴」等宣傳號召，便吸引到不少的顧客佇足挑選。

一位返台過年的在陸青年大學教師告訴《香港01》記者，其就讀高中的表妹特意囑咐她代購「李子柒」的藕粉，以及許多連她都不知道的大陸零食，「他們（表妹及其同學）都是從小紅書上面看來的！」還有一位台灣嘉義女生表示，朋友託她帶「安慕希酸奶」回台灣。

不只於此，一位曾在大陸求學的00後台灣女生，返至台灣後還選擇到南部知名廟宇旁擺攤賣起近期大陸全網流行的「熱奶寶」（起源於河南地區，在温熱的血糯米抹上奶油頂，再配上美觀增加口感的小料，被稱作「冬天冰淇淋」）。據她說法，「生意超級好，這幾天賣了五六百支吧，也就賣了三四天左右。」

青年世代漸放下「仇中」思想包袱

這些在台灣街頭巷尾興起的現象，可視為「抖音世代」和「小紅書世代」在台灣落地生根的縮影，也是中國大陸崛起後硬實力與軟實力交織輻射出來的結果。儘管「抖音零食」等新興流行文化，尚無法與台灣政治認同變遷之間劃上等號，但如同一位不具名台灣高職教師所觀察到的，其學生「仇中」意識沒有前面世代來得強烈，由於慣常使用抖音、小紅書等手機APP，他們看到的中國大陸，比起父母或台灣新聞的影響更深，「相反，他們更希望兩岸之間有更多交流，放下衝突」，「所以當家人說大陸落後，沒自由又不安全時，他們根本沒放在心上。」

平心而論，兩岸之間的矛盾與糾葛，是內戰歷史遺留下來的問題，並不表示兩岸人民有着多麼難解的深仇大恨，但在台灣政客對美依附和民選政治的結構之下，政治人物卻靠着兩岸對立坐收選票漁翁之利，從而令台灣對大陸的敵意螺旋無限加深下去。「抖音零食」在台灣網路世界和真實社會中走紅，說明了青年群體看到了世界正在發生的變化，逐漸卸下政客和年長世代加諸其身的壁壘思想包袱，衝破了民進黨以政治力量拉起的「仇中」封鎖線。

民進黨政府先拿「愛奇藝」開刀，又禁了公部門使用抖音，進而再針對螺螄粉和大陸零食，究竟是為了「資安」和「食安」？還是與人民和時勢作對？歷史終將會給出答案。