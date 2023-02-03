稱維持台海穩定是兩岸共同的責任　蔡英文：願與北京對話尋求和平

2因疫情而停辦3年的台商春節聯誼會，2日恢復舉行，蔡英文親自出席，致詞時更說到，台灣方面溝通的大門始終敞開，「在理性、平等的前提下，願意和北京當局展開對話。」



蔡英文在致詞中說道，「我方溝通的大門始終是敞開的，在理性、平等以及相互尊重下，我們願意和北京當局展開對話。」她表示，維持台海和平穩定，是兩岸共同的責任，也是所有人的共同期待，推動疫後健康有序的交流，是鞏固兩岸和平穩定發展的重要基礎。

蔡英文也提到，台灣溝通的大門始終是敞開的，在理性、平等及相互尊重下，願意和北京當局展開對話，一起尋求雙方可接受、而且促進區域和平及穩定的可行之道。

受新冠疫情影響，台商春節聯誼會已停辦三年。2日海基會在台北美福飯店舉行睽違三年的台商春節聯誼活動，席開20多桌。現場許多台商提到希望兩岸增設航點、小三通全面復航、開放大陸旅客來台旅遊。

台媒《鏡新聞》採訪珠海台協榮譽會長葉飛呈，他表示，在廣東的台商要回來，必須要跑到上海、跑到廈門。他提到，自己親身在去年跑了兩趟，「每次都要花了一、兩個月時間來回、浪費時間非常可惜。」

兩岸直航航點有望增加

國台辦周三（1日）晚便表示，已致函台灣方面，希望雙方推動兩岸航線恢復正常運轉，並可優先考慮恢復廣州等16個兩岸直航航點。周四（2日），台灣陸委會主委邱太三回應稱，過去兩岸共有61個直航點，希望雙方積極合作，評估範圍不只是這16個航點。

邱太三提到，民航局已經確認大陸方面確實提出相關建議，並報請政府相關部門，正在做各項討論評估。他稱，事實上，疫情之前大陸有51個航點，台灣有10個航點，最後只剩下4個航點，他認為可以恢復的航點不是只有16個。