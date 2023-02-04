內地青年人工低是因能力不夠？專家的發言為何一石激起千層浪

「現在很多年輕人真的很不像話，沒有錢花了就覺得是父母給的太少，或者覺得企業、老闆給的工資太低。其實很少有年輕人反思，可能是自己的專業素質、個人能力不夠，所以才有這麼低的工資。」



這一番話，將中航基金副總經理兼首席投資官鄧海清送上了微博熱搜榜首。大量中國網民對鄧海清的言語表示反感甚至憤怒，認為他這是在PUA年輕人。PUA的全稱是「Pick-up Artist」，原意是指「搭訕藝術家」，現在成為了網絡用語，形容在精神上打擊人。



鄧海清的個人簡歷相當優秀，屬於妥妥的中國社會精英。他在復旦大學獲得金融學博士，在人民銀行開展金融學博士後研究。在學術方面，他任中國頂級名校人民大學的客座教授和北京師範大學的特聘導師，研究方向重點覆蓋中國宏觀經濟、政府政策、貨幣政策、海外宏觀、國內外金融市場等領域，對於債券市場、股票市場、大宗商品等大類資產配置有研究，著有《金融新格局》《利率市場化：突圍中國債務困局》、《泡沫的終結》等書籍。

中航基金副總經理兼首席投資官鄧海清。（網上圖片）

在商業方面，鄧海清曾就職於國金證券研究所宏觀策略組，任宏源證券研究所固定收益首席分析師，還是九州證券全球首席經濟學家、螞蟻金服研究院副院長、華爾街見聞研究院院長、首席經濟學家、中航基金首席投資官。

內地專家稱青年工資低因能力不夠 以越泰舉例：一半錢幹一樣的活

他還是2013年和2014年新財富上榜分析師，是2016年第一財經年度機構首席經濟學家，同時也是《上海證券報》、財新網、FT中文網等專欄作家，並且曾在上海市政府任職多年。

如此光鮮的履歷和成就，可謂政學商三界通吃，普通人哪怕收穫得其中一樣，都可以說達到了世俗意義上的成功。但也許是沈浸在上層社會中太久，鄧海清在發表此番言論的時候，沒有把年輕人當活生生的個體，而是作為「人力資源」來談，還對比起了勞動力的「性價比」。

他在2023年長白山高峰論壇開幕前夕接受採訪時說，以中國國內的很多年輕人來講，「其實你幹的這點活，可能在泰國或者在越南，人家只要你的一半的工資就能幹和你一樣的活」。

居高臨下的冰冷態度，激起了網民們的抵觸情緒：「同等房價，在泰國和越南別墅都好幾棟了。」「越南泰國的消費水平有我們高麼？我們工資確實低啊。」「比越南泰國，你怎麼不比美國呢？」「工資對標越南，產值又要直追英美。」

中國房地產價格高昂。（中新社）

一石激起千層浪，反擊鄧海清的很多帖子也上了熱搜。從諸多留言來看，鄧海清和網民們的觀點之所以產生分歧，是因為網民不覺得能力是唯一影響工資的因素，高物價、高房價、就業機會、家庭出身、行業領域等方方面面都影響收入，不應該單純地對比工資數額，而且談到「勞動力的性價比」這件事，就完全站在了企業和管理者的立場，忽略了年輕人的感受。

還有網民引用統計學的概念說：「關聯不成因果。」如果以線性回歸觀察能力和工資的關係，即使二者相互關聯，也並不意味著存在因果關係。鄧海清作為這樣一名背景深厚的專家，卻刻意模糊關聯和因果之間的概念，邏輯上存在很大的漏洞。

另有人認為，當下年輕人所獲得的機會，遠遠比鄧海清年輕時那個年代少。1980年代大學畢業的本科生，面臨的是一個百廢待興、人才奇缺的時代，受過教育的年輕人頗受重用，任職提拔年限卡得也不嚴。雖然物質條件很艱苦，但對個人發展來說是一個最好的時代。而現在很多崗位，不管是本科，還是碩士，甚至博士，都要一步步熬。很多能力、素質和學歷都不差的年輕人，卻面臨提拔晉升艱難的困境。

內地青年回鄉過年有壓力。（中新社）

有知乎帖子就寫到，現在一些身居高位者，並不是他們的初始能力和綜合素質高，而是趕上了好的時候，剛畢業就能參加重要的工作，沒乾兩年就能到小領導的位置上去鍛鍊，還常常主導一些急難險重的大事情，自然得到了鍛鍊和提升的機會，不斷提升和進步。如果現在的很多大學生，能有他們那樣的鍛鍊和成長機會，他們的進步和提升，會更快，也會取得更高的成就。

「很多像鄧海清先生這樣的成功人士，年輕時物質條件艱苦，似乎一路篳路藍縷才走到今天的高位，他們也就很容易產生一種錯覺：這一切都是靠我的努力和能力。但沒有任何人的成功，可以脫離時代和環境的紅利。」

「如果把現在這些身居高位的領導們拉回他們八九十年剛工作時，和現在畢業的大學生比，他們會被虐得渣渣都不剩。」

為什麼短短幾句話，引起這麼多批評聲？

鄧海清是在接受採訪時說了上述的話。其實，整個採訪長達一個小時，招來年輕網民廣泛反對的發言則不到一分鐘。

短短幾句話能引起潮水一般的批評聲，究其原因，可能是因為在當前巨大的社會壓力下，中國年輕人對現狀深為不滿。現實中，並沒有那麼多躺平的年輕人，每個人都在暗戳戳的努力，卻尋找不到多少機會。鄧海清把能力和工資直接掛鈎，傷了很多人的心。

有評論就寫道：「在年輕人極苦的今天，這個社會總是在自上而下的傲慢俯視里，指責挑剔年輕人，怪他們躺平，怪他們不上進，怪他們不願進廠，怪他們不願生娃，怪他們不願買房……始終是誇誇其談天下事，不肯俯首看蒼生，十分可氣。」

智聯招聘今日發佈一份《2022大學生就業力調研報告》顯示，在已經拿到Offer並完成簽約的應屆畢業生中，平均簽約月薪為6507元（人民幣，下同，1265新元）。其中，簽約月薪達到1萬元以上的佔比10.7%，3000元以下月薪的畢業生佔比6%。

如果以6507元的平均月薪來算，除去食宿和貸款等生活花銷，年輕人的存款所剩無幾，更不提一二線城市的高昂房價，是壓在無數人身上的大山。當前獨生子女一代，未來還需要獨自承擔贍養老人的義務。在這種情況下，不難理解為什麼鄧海清成了情緒的發洩口。

【本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載】

