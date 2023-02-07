李文亮逝世三周年　網民悼：春天來了　而您卻永遠停留在冬天

新冠疫情爆發初期，武漢市中心醫院眼科醫生李文亮因在微信群中發布關於華南海鮮市場疫情的信息，被網民稱之為「吹哨人」。今日（7日）是他不幸染疫離世三周年，與往年相同，其微博再次成為「哭牆」，湧入大量網民悼念。然而不同的是，今年內地終於放開防疫管控，走在復常的路上，故一些網民也有了不一樣的感受乃至唏噓，「謝謝你李醫生，我們熬過來了」、「花開了你卻不在了」。



昨日（6日），大量網民經已陸續發帖對李文亮表示懷念，不少網民在對他表達感激之情時，也不忘「詢問」李在元宵節是否有吃湯圓，以及祝他在天國一切安好，「三年了，希望您在那邊幸福」、「來看看你。三年了，現在的大家一切都好」。另也有許多人感嘆現在已經不同於三年前，甚至覺得這有點不現實，「彷彿做了三年的夢，你（李文亮）都想像不到現在的世界有多魔幻。我們大多數人都陽過了」。

其他網民點睇：

大家都沒有忘記，都在心裡

李醫生，來看看您，最近我都不戴口罩了，想念您

李醫生，電影院和健身房已經可以營業了，生活會越來越好的，謝謝你

李醫生，春天來了！而您卻永遠停留在冬天

每次去李醫生的微博看留言，都忍不住落淚。三年了啊，希望此岸的我們和彼岸的你，一切都好。晚安

三年了，這世界好像有變化，但其實深層裡好像還是那樣。不過無論如何，我們都要堅持下去



另在海外，近日亦有人舉辦實體集會悼念李文亮，如在美國洛杉磯，約50人於當地時間上周六（4日）傍晚聚集在中國領事館前，並點起燭光。英國倫敦也有約50人在當地時間周日（5日）晚於一處室內場館舉辦集會，紀念李文亮逝世3周年。日本東京、韓國首爾、澳洲悉尼等10多個城市亦有相關活動。

2019年底，湖北武漢爆發新冠疫情，李文亮於當年12月30日在網絡同學群中披露相關疫情信息，不久，李文亮被當地派出所因「在互聯網發布不實言論」提出警示批評。

2020年2月1日，李文亮確診新冠肺炎，「今天核酸檢測結果陽性，塵埃落定，終於確診了」，同年2月7日凌晨病逝，年僅34歲。西方輿論多將李文亮稱作疫情「吹哨人」，而李去世前亦曾說過「一個健康的社會，不應該只有一種聲音」。

2020年4月2日，湖北省人民政府評定李文亮等14名犧牲在嚴重特殊傳染性肺炎疫情防控一線的人員為首批烈士。