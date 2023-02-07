土耳其地震｜當地華人猶有餘悸　形容事發時「五臟六腑都在翻滾」

土耳其東南部當地2月6日凌晨時間發生7.8級強烈地震，約9小時後中部地區又發生6.7級地震，還有多次4.8級以上的餘震，連同接壤的敘利亞均傷亡慘重。事後，不少親歷災難的當地華人憶述這可怕的一天，有人更形容事發時「五臟六腑都在翻滾」。



53歲的張女士在土耳其經營進出口貿易14年，其所在的尚勒烏爾法距離震中約200公里。她憶述，2月6日自己4時多便起床，一如以往，可上廁所不到5分鐘，家中吊燈便不停地響，一開始她不以為意，以為只是從窗吹入來的風，結果剛出廁所，就見到吊燈猛烈搖晃，「它可有40公斤重，我就知道是地震了」。

這時，張女士連站立都困難，「連滾帶爬」地回到臥室。她形容當時床和她自己都要甩到外面了，五臟六腑都在翻滾，「比腸胃鏡還要難受百倍」。情況持續三五分鐘後始緩和，仍穿著睡衣、短褲、拖鞋的張女士沒有多想，就趕緊往樓下跑，即使要在攝氏7度且下雨夾雪的環境中瑟瑟發抖也在所不惜。而當時與她一起下樓的還有左鄰右里，他們都邊驚慌地逃命邊禱告著。不過事件遠未結束，約20分鐘後震感便再現，令張女士體內又一次翻江倒海。

民眾紛紛逃到屋外避難。（錢江晚報）

由於實在太冷，約1小時後，她決定冒險上樓拿衣服，彼時其所住的13層高樓已傾斜15度，相隔200米的另一幢樓更已坍塌。回到房子後，映入眼簾的是觸目驚心的三條裂縫，「這房子我是不敢多待」。

據她介紹，現場災民都只能躲在車中，甚至在路邊屋簷下取暖等待，政府也沒有提供避難所，「我甚至沒看到一頂帳篷」。她於是連忙開車到郊外開門的小超市買了十個麵包和兩桶水。

在合作夥伴邀請下，張女士暫時安頓在城外30公里處的一間工廠。她表示，當地還沒有恢復供電，眾人只好暫時用車給手機充電，但這種在車上度日子的時間，她也不知何事能結束。

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