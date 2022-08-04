以「戰狼」為榮　中駐法大使稱「再教育」台灣人　與主持唇槍舌劍

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台一事引發全球關注，在法國，曾稱自己榮幸得到「戰狼」稱號的中國駐法大使盧沙野，昨日（3日）受邀當地BFM電視台（BFM TV）評論事件，並與主持人唇槍舌劍。他更聲稱要透過「再教育」，讓台灣人變回「愛國分子」，引起質疑。



盧沙野首先表示，佩洛西訪台是無用的挑釁，製造危險。隨後主持人馬歇爾（Alain Marshall）問道，台灣擁有自治，總統可以決定做什麼和見誰，盧則回道，台灣非主權國家，法、美等國皆不承認，台灣是中國的自治地區。

他又否認解放軍軍演讓局勢升溫，指是美國導致局勢升溫，中方是回應挑釁，如不回應，會讓對方繼續一步步達到所謂的台灣獨立，而這就是台灣當局想要的。

不過主持人也不是省油的燈，當盧沙野稱尋求獨立是不被允許時，馬歇爾立即追問「人民不是能自主決定嗎」、「在中國，你們不能讓人民有自我發展、自主決定自己的權利嗎」。盧則回道，台灣人民在20年前是支持統一的，是民進黨的宣傳造成現在局面。

盧沙野在節目中與馬歇爾唇槍舌劍。（影片截圖）

盧沙野還表示，若他朝中國統一台灣，透過教育，台灣人會再度變成愛國者，支持統一；又提及中國保留武統的可能性，而這是警告台獨分裂分子與外國反華勢力，並非針對台灣人，即使有危險，也是美國和台灣當局製造的。

此時，在場的另一位學者講到台灣獨立支持度大幅上升，馬歇爾隨即追問盧沙野對蔡英文當選總統及其背後代表的獨立情緒有何解釋，「事情都是會改變的，如今你們也遠離毛澤東，靠向資本和自由主義」。盧沙野再度強調，是民進黨的宣傳改變了台灣民意，馬歇爾則表示「講到宣傳，你們北京也很在行啊」，並追問何謂「再教育」台灣人，雙方情緒開始顯得激動。

後來，馬歇爾問道，透過脅迫下的大規模再教育行動讓人民「思想正確」，是否因為中國不喜歡反對聲音、有人反抗時，盧沙野未予以正面回應，只重申若不反應，台灣當局就將一步步達成獨立的目的。

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事實上，這已非盧沙野首次在當地因表態而受到關注，去年6月15日，在接受法國《言論報》（l'Opinion）專訪時，他就曾表示，污蔑中國外交是「戰狼外交」的人是懦夫。「西方習慣攻擊指責別人，從未為此付出過代價或遭到反擊。但這次中國反擊了，他們就覺得被侵犯了……他們不想讓中國和中國外交官發聲。」

他又強調，「戰狼」在中國是個褒義詞，指的是為國而戰的勇士。「既然有如此多的攻擊中國的『瘋狗』，我很榮幸得到『戰狼』的稱號，我們就是擋在祖國前面、為她而戰的戰士，就是要擋住攻擊中國的『瘋狗』的路。」有關言論引起當地輿論批評。

同年10月，中國駐法使館再因批評媒體的舉動引起無國界記者組織（RSF）的反彈，該組織為此更發聲明，稱盧沙野為「可悲地以謾罵媒體出名的累犯」，呼籲他停止肆意謾罵記者，指外交官沒資格教導如何報導，還表示若不滿法國新聞自由，他大可調去北韓。