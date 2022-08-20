台灣統獨靠公投？中駐法大使：若公投要全中國進行，我們有14億人

曾稱自己榮幸得到「戰狼」稱號的中國駐法大使盧沙野，此前在法國受訪時稱要「再教育」台灣民眾，讓台灣人變回愛國分子。



16日他接受直播採訪時又提到，自己不認同舉行公投來決定台灣的命運，「因為如果要公投，那就要在全中國進行，而不僅是在中國的一部分台灣進行，我們有14億人口。」



盧沙野16日在法國接受《今日俄羅斯》（RT）電視台法語頻道直播採訪，談論台灣是否舉行公投決定未來時，盧沙野表示自己我不認同舉行公投，但不是害怕公投，他稱如果要公投，那就要在全中國進行，「而不僅僅是在中國的一部分台灣進行，我們有14億人口」。

對於記者問他：「對於（一些國家）對台灣訪問的增多，你們具體是在擔心什麼？」盧沙野則回答，如果任由他們的挑釁、玩火行動繼續下去，最終結局就是走向戰爭。」

他表示，世界上沒有任何國家會允許本國領土的一部分分裂出去，「中國絕不允許台灣分裂出去也是同樣的道理」盧沙野稱，希望美國和台獨分裂勢力不要像夢遊者一樣走入戰爭。

盧沙野日前接受《今日俄羅斯》採訪。（今日俄羅斯影片截圖）

針對「一國兩制」近年受到的質疑，盧沙野稱1949年蔣介石政權敗退台灣之後，也認為台灣是中國領土不可分割的一部分，「中華民國憲法」也白紙黑字地寫明「台灣是中國的一部分」。他表示，既然台灣是中國的一部分，「有什麼理由要求舉行公投來決定台灣的命運呢？」

盧沙野更稱蔣介石父子主張統一，始終有統一中國的夢想，直到他們去世。在他們的時代之後，由於民進黨在長達10年、20年間進行「台獨」分裂思想宣傳，民眾的思想被改變了。

他更說，「你們可以去問一問台灣人，很多人都表達了對中國的愛國情感。僅上海一地，就有大約100萬台灣人生活、經商、求學。很多台灣人的祖上來自中國大陸。就連台灣當局領導人蔡英文的祖先也來自福建。」

對於兩岸有無可能進行直接對話，盧沙野強調，對話是可能的，但必須在一個中國原則的基礎上進行，海峽兩岸曾達成「九二共識」，雙方可以在「九二共識」的基礎上進行商談，「但問題是今天的台灣當局拒絕承認這一共識，所以目前尚不具備對話的基礎。」

8月3日盧沙野曾受邀法國BFM電視台（BFM TV），他當時表示，佩洛西訪台是無用的挑釁，製造危險。隨後主持人馬歇爾（Alain Marshall）問道，台灣擁有自治，總統可以決定做什麼和見誰，盧則回道，台灣非主權國家，法、美等國皆不承認，台灣是中國的自治地區。

當盧沙野稱尋求獨立是不被允許時，馬歇爾追問「人民不是能自主決定嗎」、「在中國，你們不能讓人民有自我發展、自主決定自己的權利嗎」。盧則回道，台灣人民在20年前是支持統一的，是民進黨的宣傳造成現在局面。盧沙野還表示，若他朝中國統一台灣，透過教育，台灣人會再度變成愛國者，支持統一，言論引發熱議。

盧沙野在節目中與馬歇爾唇槍舌劍。（影片截圖）

2021年6月15日，盧沙野曾在接受法國《言論報》（l'Opinion）專訪時，他就曾表示，污蔑中國外交是「戰狼外交」的人是懦夫。

他又強調，「戰狼」在中國是個褒義詞，指的是為國而戰的勇士。「既然有如此多的攻擊中國的『瘋狗』，我很榮幸得到『戰狼』的稱號，我們就是擋在祖國前面、為她而戰的戰士，就是要擋住攻擊中國的『瘋狗』的路。」有關言論引起當地輿論批評。