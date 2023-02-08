《甄嬛傳》春節在台創473萬次高流量　國台辦：說明兩岸血脈相連

國台辦2月8日舉行例行新聞發佈會，針對兩岸春節期間人員走訪與影視節目熱播，發言人朱鳳蓮表示，新春聯誼活動加深「兩岸一家親」的同胞情誼，《後宮甄嬛傳》等大陸經典電視劇在台灣24小時不間斷連播，正充分說明兩岸血脈相連、文化相通、心靈契合。



朱鳳蓮表示，春節和元宵節期間，各地全面貫徹落實黨的二十大精神，尊重、關愛、造福台灣同胞，積極開展形式多樣的新春慰問、聯誼活動，「相信在大陸過年的台胞台企都有強烈的感受」。諸如江蘇省委書記信長星在春節後第一時間履約赴昆山台資企業調研，鼓勵當地為台胞台企提供更好的公共服務，持續推進蘇台經濟融合發展。福建省委副書記羅東川看望慰問在閩過年的台灣青年，參加在閩台青新春聯誼活動。江西省各地各部門春節期間走訪慰問台胞台屬390餘人、台企280餘家。

朱鳳蓮強調，兩岸同胞春節期間積極參與豐富多彩的線上線下新春聯誼活動。北京、上海、天津、四川、重慶、湖北、江蘇等地紛紛舉辦新春圍爐會、座談交流會、文體聯誼及傳統民俗等系列活動，加深「兩岸一家親」的同胞情誼，「兩岸同胞拜大年」成為兩岸線民新春送祝福的高頻詞彙，相關話題曝光量超過8億次。

收看春晚是大陸民眾過年的習慣，圖為台籍藝人歐陽娜娜（右）2021年出席央視春晚。（微博@春晚）

此外，在兩岸影劇活動方面，朱鳳蓮提及，春節期間有近20位台灣演藝人員參加央視、地方衛視及中國文聯舉辦的春節聯歡晚會，另有近200名台灣青年參演粵港澳台青年元宵晚會，與大陸演藝人員共同獻上精彩表演和節日祝福，詮釋兩岸血脈相連的家國情懷；而《流浪地球2》、《狂飆》等優質影視劇在兩岸同時掀起追劇熱潮，大陸經典電視劇《後宮甄嬛傳》在春節期間，在台灣創下24小時不間斷連播，充分說明兩岸血脈相連、文化相通、心靈契合。

被劇迷奉為宮鬥劇天花板的《後宮甄嬛傳》，即便已播出12年，迄今仍深受劇迷喜愛，今年過年有台灣電視台在YouTube推出24小時不間斷的「甄嬛傳馬拉松」直播，任何時段至少6,000人在線觀看，相關數據顯示，該劇連續播出5輪，創下觀看次數共473萬次的高流量，尤其在大結局「皇上駕崩時」，更有3.2萬人同時在線，該劇的高人氣依舊居高不下。